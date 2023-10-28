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2023 WSBK İspanya Ayağında Toprak Razgatlıoğlu'nun Muhteşem Performansı

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2023 WSBK İspanya Ayağında Toprak Razgatlıoğlu'nun Muhteşem Performansı
2023 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) kapsamında gerçekleştirilen İspanya yarışında Red Bull'un yetenekli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sırada finişi gördü. Yarışa yedinci sıradan başlamasına rağmen muhteşem bir performans sergileyerek podyumun ikinci basamağına yükseldi ve bu başarısıyla sezonu ikinci sırada tamamladı.

2023 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) kapsamında gerçekleştirilen İspanya yarışında Red Bull'un yetenekli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sırada finişi gördü. Yarışa yedinci sıradan başlamasına rağmen muhteşem bir performans sergileyerek podyumun ikinci basamağına yükseldi ve bu başarısıyla sezonu ikinci sırada tamamladı.

İspanya Yarışında Toprak'ın Kusursuz Performansı

Jerez pistinde düzenlenen yarışta Pata Yamaha Prometeon takımının başarılı pilotu Toprak, yarışa yedinci sıradan başladı. İlk turda gösterdiği üstün performansla hemen 3. sıraya yükselirken, bir sonraki turda 2. sıraya tırmandı. Yarışın büyük bir bölümünde lider Alvaro Bautista'nın hemen arkasında yer alarak onu zorladı. Fakat yarışın sonunda Alvaro Bautista birinci olurken, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonluk Puan Durumu

WSBK genel sıralamasında Alvaro Bautista, toplamda 591 puanla şampiyon olurken; Toprak Razgatlıoğlu ise 526 puanla sezonu ikinci olarak tamamladı. Bu sonuç, Toprak'ın uluslararası arenada ne kadar yetenekli ve başarılı bir sporcu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İspanya'da Yarış Programı

İspanya'da gerçekleştirilen yarışın superpole ve ikinci yarışı 29 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Motor sporları severler bu heyecan dolu yarışları dört gözle bekliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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