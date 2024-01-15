2023 TOSFED Gala Gecesi Zorlu PSM’de Yapıldı

Geceye AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, organizatör kulüpler, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden takımlar ve sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonda 2023 yılında ulusal şampiyonalarda başarı elde ederek ödül almaya hak kazananlara, kupaları takdim edildi. Ayrıca TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, 2023 sezonunda destek veren sponsor firmalara, yurt dışında başarılı olan sporculara, organizatör kulüplere ve görevlilere teşekkür plaketi takdim etti.

TOSFED, 27 Yıl Sonra Logosunu Değiştirdi

Gecede lansmanı yapılan ve hilal ile yıldız figürlerini içeren yeni logo ve kurumsal kimlik, otomobil sporları camiasının büyük beğenisini topladı. Yeni logonun tanıtımı, Ford Fiesta Rally3 yarış otomobili ve yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile yapıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı bayrağımızdan esinlenilen yeni logo, TOSFED'in bugüne kadar taşıdığı mirası, geleceğe dair vizyonunu, otomobil sporları camiasından aldığı gücü ve tutkusunu birleştirerek, federasyonun dijital ve kurumsal dünyadaki yeni simgesi olacak.

2024 Sezonu Sarıkamış’ta Açılıyor

Başkan Üçlertoprağı, Zorlu Enerji’nin destek verdiği gecede, Federasyonun yeni sezon ile ilgili hedeflerini “Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan kurucu başkanımız merhum Oyman Atabay’ın adını vereceğimiz 2024 sezonuna, Şubat ayı sonunda, Sarıkamış Rallisi ile start vereceğiz. Farklı branşlardaki organizasyonlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile hep birlikte ortak tutkumuz için daha da büyük bir şevkle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde özetledi.

Üçlertoprağı “İstanbul Park’ın Spora ve Halka Açılmasını Bekliyoruz”

Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park pisti ile ilgili de “Cumhuriyet Tarihimizin en büyük spor yatırımı olan İstanbul Park'ın kira sözleşmesi 18 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla dolmuş bulunuyor. Buna rağmen, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ‘işgalci’ olarak tabir ettiği kiracı şirket, halen tesisi tahliye etmedi. Buradaki tahliye sürecinin bir an önce sonlanmasını ve bu dev tesisin, yapılış amacına uygun olarak otomobil sporlarına, tüm sporcularımıza ve Türk halkına açılmasını bekliyoruz. Kamu zararının daha da fazla büyümemesi adına, bu süreci kararlı bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz. " açıklamasını yaptı.