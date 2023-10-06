2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın biletleri satışta

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, en büyük espor organizasyonlarından olan 2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası biletlerini satışa sundu. İlk defa İstanbul’da düzenlenecek olan ve espor tutkunlarının heyecanla beklediği bu büyük etkinliğin biletleri Biletix ve Biletino üzerinden satılıyor.

Biletler erken dönem avantajıyla satışa çıktı

2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası final biletleri, erken döneme özel indirimli fiyatlarla ve iki kategori halinde satılıyor. Finallere bilet alan tüm izleyiciler, kıyasıya geçecek PUBG MOBILE maçlarının yanı sıra 3 gün boyunca düzenlenecek sahne performansları ve çeşitli etkinliklerden de yararlanabilecek. Tüm bunlara ek olarak izleyiciler, dilerlerse tuttukları takım veya içerik üreticilerine özel olarak hazırlanan fan tribünlerinden de bilet satın alabilecek.

İlk defa İstanbul’da gerçekleştirilecek ve dünyanın pek çok ülkesinden canlı olarak takip edilecek turnuvanın tüm anlatımları Türkçe olacağı gibi aynı zamanda etkinliğe katılım için de bir yaş sınırı bulunmayacak.

Büyük final Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda olacak

Lig Aşaması ve Büyük Finaller olmak üzere iki farklı bölümden oluşan turnuvada dünyanın dört bir yanından katılan 50 takım, 3 milyon dolarlık ödül havuzundan paylarını almak için kıyasıya bir mücadele içerisine girecek.

2 – 26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek PMGC Lig Aşaması’nda başarılı olan takımlar, 8 - 9 - 10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek olan 2023 PMGC Büyük Finallerinde karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon bir Türk takımı

PUBG MOBILE dünyasının en büyük turnuvası olan PMGC’nin son şampiyonu ise bir Türk takımı olan S2G Esports olmuştu. Yılın başında toplamda 10 milyon TL’ye yakın ödül toplayan S2G Esports, Türkiye espor tarihinin global arenadaki en büyük başarısına imza atmıştı.