Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor

Turnuvanın ilk yarı final maçında 36 yıllık şampiyon özlemine son vermek isteyen Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Fransa, 14 Aralık Çarşamba günü turnuvada "peri masalı"na imza atan Fas ile mücadele edecek.

SPOR 12.12.2022, 11:37
2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesi, 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında yaşanacak. Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı.

Fransa 1998'deki müsabaka Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı.

Katar 2022'deki diğer yarı final maçında ise 14 Aralık Çarşamba günü son şampiyon Fransa ile turnuvada "peri masalı"na imza atan Fas kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.

Arjantin'in yarı finalde firesi yok

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden de galip ayrılmaya çalışacak.

Lionel Scaloni'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin'de Gonzalo Montiel ile Marcos Acuna, sarı kart cezası nedeniyle Hırvatistan maçında forma giyemeyecek.

Messi, iki önemli unvanın peşinde

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yarı finalde iki önemli unvanının sahibi olmaya çalışacak.

Messi, Hırvatistan karşısında sahaya çıkması durumunda Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak olacak.

Lionel Messi, fileleri havalandırması halinde ise Gabriel Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek.

"Atlas Aslanları" final hesapları yapıyor

Elemelerde ve turnuvada oynadığı son 13 müsabakada mağlup olmayan Fas, "peri masalı"na imza attığı turnuvada final oynamanın hayalini kuruyor.

Afrika temsilcisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki yolculuğunda Belçika, İspanya ve Portekiz gibi yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran güçlü ekipleri mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Katar 2022'de oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başaran Fas, oynadığı futbolla ve teknik direktör Walid Regragui'nin uyguladığı taktikle sporseverlerin beğenisini kazandı.

Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk Afrika temsilcisi olarak tarihe geçen "Atlas Aslanları", bu turnuvada 2 şampiyonluğu bulunan Fransa'ya üstünlük kurarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Fas'ta kırmızı kart cezalısı Walid Cheddira, Fransa karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Fransa, 6 yarı finalin üçünü kazandı

Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında 7. kez sahne alacak.

"Horozlar" yarı finalde oynadığı ilk 3 maçta (1958, 1982, 1986) rakiplerine mağlup olurken, son 3 karşılaşmada (1998, 2006, 2018) ise sahadan galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fransa, 1998 ve 2018'de Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Hırvatistan'ın hedefi üst üste finale çıkmak

Katar 2022'nin favorilerinden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan, deneyimli futbolcusu Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor.

Son yıllarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken Hırvatistan, Arjantin'i mağlup etmesi halinde İtalya, Hollanda ve Almanya'nın ardından üst üste finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olacak.

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez yarı final mücadelesi verecek. 1998'de şampiyon Fransa'ya elenen Hırvatistan, 2018'de ise İngiltere'ye üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.

4 takımın seri penaltı atışlarındaki performansı

2022 Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında oynanacak 4 müsabakanın normal süresinde ve uzatma bölümünde eşitlik bozulmadığı takdirde finale yükselen ekipleri seri penaltı atışları belirleyecek.

Yarı finalde mücadele edecek 4 takımın turnuva tarihindeki penaltı istatistikleri şöyle:

- Arjantin (5 galibiyet, 1 mağlubiyet)

- Hırvatistan (4 galibiyet)

- Fransa (2 galibiyet, 2 mağlubiyet)

- Fas (1 galibiyet)

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 12 Aralık 2022
İmsak 06:40
Güneş 08:12
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Bodrumspor 16 28
6. Pendikspor 15 26
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4