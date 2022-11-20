2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yaklaşık 40 dakika süren görkemli açılış töreniyle adrenalinin iyice yükseldiği 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, tribünleri selamlayan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "takımlar gelsin ve şov başlasın" davetiyle iki ülke, açılış maçı için sahadaki yerini aldı