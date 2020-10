2020/21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları adidas’ın ikonik yıldız topuyla oynanacak

Adidas, tüm dünyanın spora geri dönüşünü müjdelediği, Ready for Sport’tan yola çıkarak dünyanın en iyi futbolcuları için “Ready for the Stars” olarak isimlendirdiği konseptle ikonik topunu yeniledi.

İnovatif tasarımlarını geçmişten gelen ve ikonikleşen mirasıyla birleştiren adidas, klasik yıldız grafiğine sahip Şampiyonlar Ligi topunu, dinamik bir görsel efekt vererek yeniden yarattı. Yıldızlar koyu lacivert ile çerçevelenirken yıldızlar arasındaki altıgenler üzerinde oluşturulan grafiklerde mercan ve uçuk mavi tonlarıyla hız ve hafiflik anlatılıyor. Farklı renkli grafiklerin katmanlandırılmasıyla derinlik oluşturulan top, aynı zamanda dünyanın en iyi oyuncularına top üzerinde daha da fazla hassasiyet sağlayan yenilikçi yüzey dokusuna sahip. En yeni adidas performans teknolojisini barındıran UEFA Şampiyonlar Ligi resmi maç toplarındaki yeni dış doku kaplaması, güvenli tutuş ve tam kontrol sağlarken termal olarak kaynak yöntemiyle birleştirilmiş dikişsiz yapı ise üstün performansı garanti ediyor.