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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarınıda Çin genel madalya sıralamasında zirveye çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında ilk basamağa çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarınıda Çin genel madalya sıralamasında zirveye çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 6. günündeki madalya müsabakaları sona erdi. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda gün sonunda 15 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyası bulunan Çin, genel madalya sıralamasında zirveye yükseldi.

İlk sırayı Çin'e kaptıran ev sahibi Japonya, 15 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla ikinci sırada bulundu. 14 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan ABD, üçüncü sırada yer aldı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 56. sırada bulunuyor.

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