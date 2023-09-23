19. Asya Oyunları'nın açılışı yapıldı

Çin'de geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 19. Asya Oyunları (ASIAD), Hangcou şehrinde düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı. Hangcou Olimpik Sporlar Merkezi Stadyumu'nda 80 bin izleyicinin katıldığı açılış töreninde ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya Oyunları'nın başladığını duyurdu.

Çinli yönetmen Şa Şiaolan'ın koreografisini yaptığı açılış gösterisinde, "yükselen dalga" temasıyla Asya'nın dünya sahnesinde öne çıkışı, birlik ve uyum mesajlarıyla vurgulandı.

Gösterinin ardından katılımcı ülkelerin sporcu kafileleri sırayla stadyumda geçiş yaptı. 886 sporcunun yer aldığı ev sahibi Çin'in kafilesi en geniş grup oldu.

- Çevre dostu organizasyon

19. Asya Oyunları, tamamıyla çevre dostu organizasyon olma iddiasıyla öne çıktı. Açılış töreninde gerçek havai fişekler yerine dijital efektler kullanıldı, meşale karbon emisyonun yol açmayan metanol ile yakıldı.

Organizasyonun sona ermesinin ardından tüm müsabaka merkezlerinin ticari kullanıma, sporcuların kaldığı yerleşkenin ise iskana açılacağı bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, organizasyonun gelecek Asya Oyunları ve Olimpiyat Oyunları organizasyonlarına örnek teşkil edeceğini belirtti.

Açılış töreninde, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao ve Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ve Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu konuk olarak yer aldı.

Çin, daha önce 1990'da Pekin ve 2010'da Guancou şehirlerinde düzenlediği organizasyonlarla Asya Oyunları'na iki kez ev sahipliği yapmıştı.

8 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda, Asya federasyonlarına bağlı 45 ülke ve bölgeden yaklaşık 12 bin sporcu 40 spor dalında mücadele edecek.