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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur maçlarında 6 Ekim'de Moldova, 12 Ekim'de ise Estonya ile karşılaşacak 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, iki maçını da Antalya'da oynayacak.

Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur maçlarında 6 Ekim'de Moldova, 12 Ekim'de ise Estonya ile karşılaşacak 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, iki maçını da Antalya'da oynayacak.

Teknik direktör Begüm Üresin yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Aliye Tecer (Beylerbeyi), Esra Yarım (Eskişehir Büyükşehir Gençlikspor).

Defans: Selen Su Yarayan (Freiburg), Sudenaz Deligöz (Bakırköy Yenimahalle), Rüveyda Gürbüz (First Vienna 1984), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Sana Çoşkun (Bayer Leverkusen), Miray Ayhan (Stabaek).

Orta saha: Mevlüde Melek Okuyan (Fenerbahçe Petrol Ofisi), İlayda Tali (Dudullu), Zeynep Türker (Bayer Leverkusen), Merve Nur Taşucu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Berra Pekgöz (Galatasaray), Naz Karaca (Bağcılar Evrenspor), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Aleyna Can (Werder Bremen), Elif Çetin (Soma Zaferspor), Melisa Kurt (RSCA Anderlecht), Ela Geçer (Jönköpings Södra).

Forvet: Elif Ceren Mutlu (Beşiktaş), Zeynep Bilir (Kayseri Kadın FK), Yaren Ersen (Dudullu).

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