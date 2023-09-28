17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur maçlarında 6 Ekim'de Moldova, 12 Ekim'de ise Estonya ile karşılaşacak 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, iki maçını da Antalya'da oynayacak.