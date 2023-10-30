100. Yıl Rallisi’nde Kazanan Ali Türkkan

Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, Bolu’da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. Yarışı 100. Yıl Rallisi, Red Bull sporcusu Ali Türkkan ve Burak Erdener’in galibiyetiyle tamamlandı.

Hafta boyunca tüm etapları kazanan ikili bu sezonki ilk Türkiye Ralli Şampiyonası etap galibiyetini almış oldu. En yakın rakibine 2 dakika 40 saniye fark atarak kazanmayı başaran Ali Türkkan, “Bolu’da 100. Yıl Ralisi’ni kazandık. 9 etabın 9’unu da kazanarak kusursuz bir yarışa imza attık. Her şeyden önemlisi bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlarken aynı zamanda bir galibiyet sevinci yaşadık. Bu tekrarlanmayacak bir yarış çünkü Cumhuriyetimizin 100. Yılı bir daha olmayacak. Bu yarışı kazanmak kariyerimdeki en özel galibiyetlerden biri oldu.” dedi.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda bir sonraki etap olan Ege Rallisi 18-19 Kasım’da İzmir’de düzenlenecek. 9-10 Aralık’ta Kocaeli Rallisi ile devam edecek sezon, 23-24 Aralık’taki İstanbul Rallisi ile sona erecek.