29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Koşusu, Küçükçekmece Gölü’nde düzenlendi. Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen koşuda, 320 öğrenci dereceye girebilmek için ter döktü. Koşuyu, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler, İlçe Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok da izledi.

Cumhuriyet Koşusu; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler ve genç kızlar, genç erkekler olmak üzere 6 kategoride yapıldı. Koşuya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden 155 kız, 165 erkek öğrenci birincilik için kıyasıya yarıştı. Koşu sonunda dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Dereceye girenler:

Küçük Kızlar

1. Linda Efsun Gökdemir Söğütlüçeşme Ortaokulu

2. Elif Nalbant Melikşah Ortaokulu

3. Şeyma Ahmet Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

Küçük Erkekler

1. Aras Develi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

2. Çağan Öztürk Toki Avrupa Konutları Ortaokulu

3. Ahmet El Abdülkadir İkitelli Ortaokulu

Yıldız Kızlar

1. Toprak Güneri Söğütlüçeşme Ortaokulu

2. Hiranur Tay Söğütlüçeşme Ortaokulu

3. Beren Ataklı Söğütlüçeşme Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1. Ahmet Abdullah Söğütlüçeşme Ortaokulu

2. Abdulcabbar Abdullah Söğütlüçeşme Ortaokulu

3. Zekeriya Ahmet Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

Genç Kızlar

1. Ecem Sümeyye Çengel Toki Atakent Spor Lisesi

2. Tuğba Duran Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Lorin Doğan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi

Genç Erkekler

1. Emirhan Sönmez Toki Atakent Spor Lisesi

2. Hasan Erdihan İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Arda Karaoğlan İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi