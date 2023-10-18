100. Yıl Cumhuriyet Rallisi İstanbul’da

2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası son yarışı olan Mercedes-Benz 100.Yıl Cumhuriyet Rallisi, Klasik Otomobil Kulübü tarafından ICRYPEX katkılarıyla 20-22 Ekim tarihlerinde organize edilecek.

20 Ekim Cuma sabahı, İstanbul Boğazı’nda bir kez daha Çırağan Palace Kempinski’de Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayacak olan ekipler, 2023 yılının son startıyla birlikte yola çıkarak iki gün boyunca nefis sonbahar görüntülerini barındıran yollarda mücadele edecekler. Organizasyonun ikinci günü ise 29 Ekim Cumartesi sabahı The Sign Şile Hotel & Spa ’dan başlayarak, İş Bankası Kuleleri ‘nde sona erecek.

22 Ekim 2023 Pazar akşamı Cumhuriyet Bayramı Balosu ile sona erecek Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi’yle 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası genel klasman ve kategori birincileri de belirlenmiş olacak.