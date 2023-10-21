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100. Yıl Coşkusu Ralli ve Baja ile Bolu’da Yaşanacak

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100. Yıl Coşkusu Ralli ve Baja ile Bolu’da Yaşanacak
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı 100.Yıl Rallisi, 27-29 Ekim tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı 100.Yıl Rallisi, 27-29 Ekim tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilecek. Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından aynı tarihlerde organize edilecek olan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı Baja Bolu ile birlikte ralli ve offroad branşlarında çifte organizasyon, her iki gün de spor severlerle buluşacak.

ICRYPEX, Spor Toto, Gazelle Resort & SPA, Remed Assistance, Red Bull, Yatırım Finansman, Salados, Fora Araç Takip, Power App, Autoclub, IBS, Maceraist, Moon Sports, Karsu Petrol, Rayess, Pars Store, Esanadolu, Web Adası katkılarıyla gerçekleşecek organizasyonlar, Cumhuriyet coşkusu ile Bolu’nun eşsiz doğası eşliğinde yarış tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

Servis alanı olarak Karaçayır Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Otoparkı’nın, ralli merkezi olarak da Gazelle Resort & Spa’nın kullanılacağı 100.Yıl Rallisi, 27 Ekim Cuma günü 09.00-13.00 saatleri arasındaki deneme sürüşü ile başlayacak. Rallinin start seremonisi ise aynı gün akşamı saat 18.00’de Bolu Valiliği önünde olacak. 28 Ekim Cumartesi 5 etabın geçilmesi ile ilk gün sona ererken, ekipler 29 Ekim Pazar günü de 4 etapta mücadele edecekler. Toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan ve 9 özel etaptan oluşan ralli, saat 16.00’da Bolu Valiliği önündeki finiş podyumunda son bulacak.

Baja Bolu ise 28 Ekim Cumartesi sabahı 07.45’te başlayacak ve ilk gün 75,50 km.lik Cumhuriyet etabı iki kez geçilecek. Pazar saat 12.30’da başlayacak ikinci günde, 63,75 km.lik 100.Yıl etabı ile zorlu yarış sona erecek.

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