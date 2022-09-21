10 yaşında 30 kupa sahibi İskender, F1 hayaliyle yarışıyor

İş insanı baba İsfendiyar Zülfikari ve hukukçu anne Deniz Zülfikari'nin ilk çocukları olan İskender Zülfikari, daha 3 yaşlarında otomobil ve otomobil sporlarına olan tutkusu keşfedildikten sonra, karting sporuna yönlendirildi. Bu alanda korkusuzluğuyla öne çıkan ve ilk yarışlardan itibaren turnuvalar genelinde büyük başarılar elde eden 10 yaşındaki pilot, bu başarılarını, ailesi ve hocalarının desteğiyle çok çalışarak Türkiye'den seçilen ilk Formula 1 pilotu olma başarısıyla taçlandırmak istiyor.

Tuzla Karting Park'ta antrenman yapan İskender Zülfikari, AA muhabirine hedeflerini anlattı. Çok sevdiği karting sporuna 2019 yılında 7.5 yaşındayken başladığını anlatan İskender Zülfikari, "Okulum buraya yakın. Sürekli bu arabaları izlemekle bu tutkum başladı. Arabaya binince, o direksiyon karşısına oturunca bu sporu seveceğimi hissettim. Bir pist döndüm ve çok mutlu oldum, hoşuma gitti. Sonra artık başarılı olmaya başlayınca takım beni yarışa sokmaya karar verdi ve ben o yılımda Türkiye üçüncüsü oldum." dedi.

Bu spora başladıktan sonra pandemi yaşandığını ve verilen arada İtalya'ya gittiğini söyleyen 10 yaşındaki pilot, "İtalya'da da iyi sonuçlar almaya başlayınca gelgit yapamadık. Ondan dolayı ben 1 yıl daha Türkiye'de koşup, 2021 yılında bu sefer birincilik alarak şampiyon oldum. Türkiye şampiyonu oldum o sene. Sonra İtalya'ya gitmeye başladım. İtalya'da da iyi sonuçlar elde edince artık Türkiye'ye gelmekten vazgeçtim. Sürekli İtalya'da antrenman yapmaya başladım, çaba sarf ettim ve sonucunda İtalya şampiyonu da oldum." ifadelerini kullandı.