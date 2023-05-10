Spor sonrası beslenme programı oluşturmanın amacı, antrenmanın faydalarını en üst düzeye çıkarmaktır. Spor esnasında kaslar, enerji kaynağı olarak glikozun depo formu olan glikojeni kullanır. Bu durum kaslarda kısmen glikojenin tükenmesine neden olur.

Egzersizden sonra doğru beslenmek; azalan glikojen deposunu doldurmaya, antrenmandan sonra yıpranan kasların onarımına, yeni kas gelişimine ve güç kazanmaya yardımcı olur.

Spor sonrası ilk 1 saat içinde mutlaka birşey yenmelidir. Aksi takdirde vücudun direnci kırılır. Spor yapıp beslendikten sonra mümkünse yarım saat-1 saat aralığında dinlenilmelidir. Ayrıca ılık ya da mümkünse soğuk suyla duş alınmalıdır. Soğuk duşlar kasları besler ve daha zinde hissettirir.

Spor Sonrası Örnek Öğünler

-1 kâse yoğurt + 3 yemek kaşığı yulaf

- Bol yeşillikli ton balıklı salata ve bir dilim tam tahıllı ekmek

-Omlet ve tahıllı ekmek

-Izgara tavuk + az miktarda bulgur pilavı

-Balık, tavuk göğsü, hindi eti, kırmızı et gibi besinlerle uygun porsiyonlarda öğün hazırlayabilir, bu öğünlerinizi salata, az miktarda bulgur pilavı, baklagil salatası gibi çeşitli besinlerle destekleyebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ



