Spor Toto 1. Lig 2022/23 sezonu sona erdi. 38. hafta maçları tamamlandı ve şampiyonlar belli oldu. Samsunspor 78 puanla lider olarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Çaykur Rizespor ise 68 puanla ikinci olarak Süper Lig'e yükseldi. Ancak, deprem felaketi nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekildi ve önümüzdeki sezon 1. Lig'de devam edecekler. Bu durum, ligin gelecek sezonunda farklı takımların yer alacağı anlamına geliyor.

Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi nasıl?

Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi, ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar arasında uygulanır. 3. sırada bitiren takım doğrudan Play-Off Finaline yükselirken, 4. ile 7. sıradaki takımlar ve 5. ile 6. sıradaki takımlar eşleşir. Bu eşleşmeler tek maç eleme usulüne göre oynanır ve 4. ile 5. takımın sahasında gerçekleşir. Bu maçları kazanan takımlar, çift maç eleme usulüne göre karşılaşır ve kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir. Play-Off Finali sonucunda ise bir takım Süper Lig'e yükselir.

2023/23 sezonu Spor Toto 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri:

Normal sezonu 3. sırada bitiren Pendikspor, direkt olarak Play-Off finallerine giderken, ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor ile 7. sıradaki Göztepe karşı karşıya gelecek. Bir diğer eşleşmede ise lig 5. Sakaryaspor, 6. sıradaki Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off maçları ne zaman?

Bodrumspor-Göztepe

Sakaryaspor-Eyüpspor

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1. Turu'nda 26 Mayıs Cuma günü Bodrumspor ile Göztepe saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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