Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ ve Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı. SPK'nın haftalık bültenine göre, Bien Yapı 42,8 lira ve Kayseri Şeker 16,27 lira fiyatlarla halka arz edilecek.

Ayrıca, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 110 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Ulusal Faktoring AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Çağdaş Faktoring AŞ, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin borçlanma aracı ihraç başvurularına da izin verildi.

SPK, 5 yatırım fonunun kurulmasına izin verdi ve Blupay Menkul Değerler AŞ unvanlı aracı kurum kuruluşunu onayladı. Ayrıca, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ, SPK'nın yetkili kuruluşlar listesine dahil edildi.

JP Morgan Securities PLC'ye, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği"ne aykırılık gerekçesiyle 32 milyon 795 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

Son olarak, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı.

SPK ayrıca, Nar Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerinde bulunmak üzere yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebini kabul etti.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) tarafından yapılan özel durum açıklaması öncesinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak bir kişiye 610 bin 993 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-30 Haziran 2022 hesap dönemine ait bireysel ve konsolide finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda şirket ve şirketin 5 yönetim kurulu üyesine 139 bin 566'şar lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tam Finans Faktoring AŞ ve Yapı ve Kredi Bankası'nın borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay verildi. Başvurular arasında İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon lira, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 190 milyon lira ve Yapı ve Kredi Bankası'nın 250 milyon avro tutarında borçlanma aracı ihraçları bulunuyor.

SPK'nın bu kararlarıyla, Türkiye sermaye piyasalarında halka arz, sermaye artırımı, borçlanma aracı ihraçları ve yatırım fonu kuruluşları gibi alanlarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Bu gelişmeler, sermaye piyasalarındaki genişleme ve derinleşme sürecine katkı sağlamaktadır.