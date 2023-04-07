Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılan değerlendirmelerin ardından halka açık Girişim Elektrik'in (#GESAN) bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret'in halka arz başvurusunun onaylanmasına karar verdi.

Kararla ilgili SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Europower'ın halka arzında, mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı’nın sahip olduğu 3.787.500 TL, Ali Gökhan Öztürk’ün sahip olduğu 725.000 TL, Ramin Malek’in sahip olduğu 487.500 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

Hisseler 40,60 TL sabit fiyattan satılacak, ek pay satışı yapılabilecek

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 40,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ortak Muhittin Behiç Harmanlı’ya ait 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı yapılabilecek.

Europower halka arz süreciyle birlikte 175.000.000 TL olan sermayesini 45.000.000 TL yükselterek, 220.000.000 TL'ye çıkaracak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ