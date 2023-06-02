SPK'nın haftalık bültenine göre, Forte Bilgi'nin halka arz başvurusu 12,12 lira, Katılımevim'in halka arz başvurusu 13,43 lira, A1 Capital ve Pasifik Eurasia'nın halka arz başvuruları ise 25 lira üzerinden onaylandı.

Ayrıca, SPK, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'nin 46 milyon 697 bin 875 liralık, Kiler Holding AŞ'nin 975 milyon liralık, Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 2 milyar 392 milyon liralık, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 80 milyon 500 bin liralık, Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iç kaynaklardan 18 milyon 538 bin 423,05 lira ve kar payından 21 milyon 370 bin 951,95 liralık bedelsiz sermaye artırım başvurularını da onayladı.

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyon 500 bin liralık bedelli sermaye artırım başvurusuna da SPK tarafından onay verildi

Yenigün Haber Merkezi