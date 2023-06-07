Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (RODRG) ile Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ (VANGD) pay piyasalarında yapılan işlemlerle ilgili olarak 3 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulama kararı aldığını duyurdu.

SPK'nın Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddelerine dayanarak aldığı kararla, Şükrü Karaca, Samed Kaynacı ve İlhan Öktem isimli kişilere yarından itibaren geçerli olmak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirildi.

Öte yandan, SPK'nın bu kararı yeni bir durum değil. SPK, dün de Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasıyla ilgili gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak 21 kişiye, 6 ay süreyle geçici işlem yasağı kararı almıştı.

Bu gelişmeler, SPK'nın piyasa kurallarını ihlal eden kişi ve kurumlara karşı ne denli ciddi tedbirler alabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kurul, yatırımcıların haklarını korumak ve adil bir piyasa ortamı yaratmak için gereken düzenleyici ve denetleyici rolünü aktif şekilde sürdürüyor.