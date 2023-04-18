Adaylar, mülakat sonucunu "Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan 2023 tarihleri arasında yapıldı. Mülakatların tamamlanması ardından sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Atama takvimine göre sözleşmeli mülakat tarihleri 18 Nisan Salı günü (bugün) ilan edilecek.

2023 ATAMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atama takviminde yer alan önemli tarihleri adaylarla paylaşmıştı. Takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçların mesai saati sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarıı "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? (e-Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı" üzerinden öğrenebilecek.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı için tıklayın

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama) - 4 Özer, Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

SON 20 YILIN EN BÜYÜK ATAMASI

Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.