Ön başvuruların tamamlanmasının ardından gözler mülakat yerlerine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu. Sözleşmeli öğretmen atama duyurusu geçtiğimiz günlerde geldi. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Başvuruların tamamlanması ardından gözler mülakat yerlerine çevrildi.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için öğretmen atama takvimiyle sınav yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu. Buna göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN? Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

2023 TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023 Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

MÜLAKAT YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Mülakat yerleri https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet'e bağlı "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Merkezinin İlanı" sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

E-DEVLET MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

MEB PERSONEL MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA