Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü mitinglere çelik yelekle çıkmasını hedef alan Süleyman Soylu, "Kılına bir zarar gelmiş mi? Tiyatrodan başka bir şey değildir. Yazıklar olsun" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün düzenlediği mitinglere çelik yelek ile çıkması hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, tüm terör örgütlerinin hedefindeyim. Neyden korkmuşum bugüne kadar? Dün Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, görülmesini de sağladığı çelik yelek giymiş. 11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına bir zarar gelmiş mi? Burnuna bir sinek konmuş mu? Ankara'dan İstanbul'a kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Sanki bir tehlike varmış gibi böyle oyunlara girebilmek, devleti böyle aşağılayabilmek, bir istismarın içerisine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir. Yazıklar olsun."