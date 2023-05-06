İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen seçim toplantısında yeşil pasaport konusunu gündeme getirdi. Soylu, yeşil pasaportların Türkiye'nin dış dünyayla ilişkilerinde, özellikle ihracat ve diplomatik ziyaretlerde önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Ancak, Soylu, dünya genelinde Türkiye'ye tahsis edilen belli bir yeşil pasaport miktarının olduğunu ve Türkiye'nin bu miktarı aşmak üzere olduğunu belirtti. Hatta aslında bu miktarın çoktan aşıldığını da sözlerine ekledi. Bu durum nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'nın sürekli eleştirildiğini ifade eden Soylu, eğer önlem alınmazsa tüm yeşil pasaportların hususi pasaportlara dönüşebileceği riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bu nedenle, yetkililerin konuyla ilgili hassas davranması ve gerekli adımları atması gerektiğini vurgulad