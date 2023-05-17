AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı ziyaretinde düzenlenen toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirdi ve tartışmalara yol açan sözler sarf etti. Soylu, özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçim akşamı zavallı 2 belediye başkanını öne sürdüler diyen Soylu, ellerine bir kağıt tutuşturulduğunu ve bu kağıdın milleti kandırmaya yönelik olduğunu iddia etti. Ancak Soylu, bu tür siyasi hamlelerin sonucu değiştiremeyeceğini, sonucun milletin iradesiyle belirlendiğini vurguladı. Sonuçların açık ve net olduğunu belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.9 oy aldığını hatırlattı.

Soylu, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin demokratik olgunluğunu en yüksek noktada gösteren bir seçim süreci yaşandığını ifade etti. Milletin iradesinin demokratik süreçte önemli olduğunu vurgulayan Soylu, seçim sonuçlarının milletin tercihlerini yansıttığını ve bu sonuçlara saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

Süleyman Soylu'nun bu açıklamaları, siyasi arenada tartışmalara neden oldu ve Yavaş ve İmamoğlu destekçileri tarafından eleştirildi. İlerleyen günlerde bu sözlerin yankıları ve tartışmaların devamı merak konusu olacak.

Kaynak: AA