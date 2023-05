İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu. Süleyman Soylu’nun gençlerle buluşmasına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Müzik eşliğinde başlayan etkinliğin ardından konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Üsküdar Belediyesi olarak hizmet ve destekleriyle her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Türkmen, “Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve gençlerimizin bu güzel buluşmasında İstanbul Boğazı’nın en güzel noktalarından biri olan Nakkaştepe Millet Bahçesinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Soylu: “Erdoğan Batı’nın Elini Türkiye’den Attı”

Gençlerin sorularını yanıtlamadan önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gençlerle bir araya gelmekten son derece mutluğu olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de batılı vesayetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kaldırıldığını” söyledi: “Tayyip Erdoğan şunu yaptı. 21 yıldır Batı'nın elini, yavaş yavaş, şöyle kaldırdı, kaldırdı Türkiye'den attı. Bu seçim neydi biliyor musunuz' Bu seçim Batı'nın Türkiye'den çıkmasının mührüydü. Bu kadar açık ve net… O vesayetin tamamen kırılmasının mührüydü. Bundan 20 yıl sonraki gençler şunu söyleyecekler. Evet ülkemizi düşman ayağından 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı kurtardı. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ecdadımız kurtardı. Ama ülkemizi Batı'nın vesayetinden de Tayyip Erdoğan kurtardı diyecekler. Bu kadar açık ve net, yani bunun 20 yıl sonra söyleneceğinden adımın Süleyman Soylu olduğu gibi eminim. Çünkü biz bunu bugün yaşıyoruz.”

Soylu: “Türkiye Gelişmiş Ülkelerle Yarışıyor”

Türkiye’nin son yıllarda büyük bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Süleyman Soylu, “Bunlar hiç de kolay işler değil” dedi: “Karadeniz gazının çıkmasıyla, petrolün bulunmasıyla, arabalarımızın yapılmasıyla, yüz yıllık teknoloji sahibi ülkelerle yarışıyoruz şu anda. Kolay işler değil bunlar. Çünkü bugün 19 Mayıs, bir ülkenin özgürlüğü ve hürriyet demek şu demektir. Sokaklarında rahat rahat gezdiğiniz bir ülke. Bağırdığınız çağırdınız, şarkı söylediğiniz, ezanı dinlediğiniz, ağaçların içerisinde hür ve özgür yaşadığınız bir ülke. Kendi işinizi istediğiniz gibi yapabildiğiniz. İstediğiniz yere istediğiniz seyahati yapabildiğiniz bir ülke. Özgür bir ülke, hür bir ülkedir. Şimdi Ben, örnek vermek istemem ama vereyim. Suriyeliler bizim kardeşlerimiz, Türkiye'de yaşıyorlar. Biliyorsunuz bir ilden bir ile gitmeleri izne tabidir. Özgürlüğün ve hürriyetin ne olduğunu size anlatmak için söylüyorum. Bir daha söyleyeyim mi? Bir ilden bir ile gitmeleri devletin iznine tabidir."

Soylu: “Batı Gittiği Her Yeri Sömürür”

Batı devletlerini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “Batı sömürü düzeninin dünyadaki lideridir” dedi. “Batı'yı şöyle görün. Batı sömürü düzeninin dünyadaki lideridir. Gittiği her yeri sömürürler. Afrika'yı böyle sömürdüler. Yeraltı madenlerini sömürdüler. İnsanları köleleştiler. 1950 yani 20'nci yüzyılın yarısına kadar Belçika'da kölelik düzeni egemendi. Yani Belçika'da köleler satılırdı. 1950 çok uzun bir zaman diliminden falan bahsediyor değilim. Yani hani onlar diyorlar ya biz medeni dünyayız. Biz işte dünyadaki insan haklarının en temel savunucularıyız. Biz dünyada insan haklarıyla ilgili bir problem olunca biz o insan hakları problemlerine el atarız. Hep bize ayar vermeye çalışıyorlar ya, dünyanın başka ülkelerine. Size başka bir şey daha söyleyeyim. Sadece biraz önce bahsettiğim dört ülke değil Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan değil aynı zamanda Libya, aynı zamanda Lübnan, aynı zamanda Yemen, aynı zamanda Filistin aynı zamanda Afrika, bütün bunların her birini Batı karıştırıp bir vesileyle bunlarla ilgili bunların kendi ayakları üzerinde duramayacak bir anlayışı oluşturmuştur."

Soylu: “Batılı Devletler Tek Tip İnsan İstiyor”

Bakan Soylu, bugünün "Ya istiklal ya ölüm." denilerek başlanan ve istiklalle sonuçlanan bir gün olduğunu söyledi. Bugün bir milletin kendi kendini yönetmesi olarak ifade edilen anlayışın o günden kaldığını belirten Soylu, Batılı devletlerin, manda ve himayeyi kabul etmediği için 104 yıldır Türkiye'ye karşı kavga verdiğini dile getirdi. Soylu, bu kavganın, darbelerle, faiz lobileriyle, terörle, kimi zaman da geleneklere saldırmakla sürdüğüne dikkati çekti. Ancak küresel güçlerin, Türkiye'yi ve yakın coğrafyadaki ülkeleri hiçbir zaman rahat bırakmadığını ifade eden Soylu, bu sömürünün internet platformları üzerinden devam ettiğini belirtti. Soylu, "Küresel bir iletişim ağı kuruyorlar. Her biri telefonumuzda.. Her biri, her gün hayatımızın içinde ve gündemimizde.. Peki esas ne yapmak istiyorlar? Hepsi birbirine benzeyen, kıyafetleri, giyimleri, değerleri, kimlikleri birbirine benzeyen, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip bir insan oluşturmak istiyorlar" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ