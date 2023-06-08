Yeşil sahaların efsane isimlerinden birisi olan ve şu sıralar Eyüpspor'un teknik patronluğunu üstlenen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan sosyetik güzel, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp yaz tatili öncesi kısa bir alışveriş turu yaptı. Sonrasında yine meydan katında bulunana bir resotranda arkadaşlarıyla bir araya gelen Turan, neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile de göz dolduran Aslıhan Turan, günün sonunda kendisini almaya gelen özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.

