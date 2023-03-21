Deprem bölgesindeki çocuklara, uzman psikologlarca hazırlanan SosyalBen Vakfı atölyelerini ulaştırarak psikososyal destek sağlamayı hedefleyen Umut Tırı projesine, vakıf kurucusu Ece Çiftçi’nin sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine yüzlerce kişi destek verdi. Umut Tırı’nın en büyük destekçisi ise hazır giyim markası Mavi oldu. İlk atölyesini 5 Nisan’da Adana’da gerçekleştirecek olan SosyalBen Umut Tırı, 23 Nisan tarihine kadar deprem bölgesindeki kentleri ziyaret ederek, eğitici ve öğretici atölyelerini 7-13 yaş aralığındaki çocuklarla buluşturacak. Resim, oyun, spor, icat, müzik, yaratıcı yazarlık gibi atölye çalışmalarıyla çocuklara psikososylal destek sağlamayı hedefleyen projenin son durağı ise Malatya olacak. Çocuklara en doğru zamanda erişmek için akut dönemin geçmesini beklediklerini belirten Ece Çiftçi, “Depremden etkilenen 4,3 milyon çocuk var. Akut ve acil müdahale ihtiyaçları tamamlandıktan sonra en temel ihtiyaçlardan birisi psikososyal destek. Uzman psikologlarımız tarafından hazırlanmış resim, müzik, icat, yaratıcı yazarlık, spor ve oyun atölyelerimiz ile onlara bu desteği sağlamak üzere yanlarında olacağız. Gönüllülerimiz, destekçilerimiz ve profesyonel SosyalBen ekibi olarak Umut Tırı’yla yola çıkacak, belirlediğimiz duraklara umudu, en büyük destekçimiz Mavi ile birlikte taşıyacağız” dedi.

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