Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan bayram ikramiyesi ödemesi yattı mı? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara geçecek? Detaylar haberimizde...

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Hesaplara Geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

4A SSK Bendi Kapsamında Aylık ve Gelir Alanlar

17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

Bağ-Kur Kapsamında Gelir ve Aylık Alanlar

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

Emekli Sandığı Kapsamında Aylık Alanlar

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.