Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek, ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Sosyal medya platformlarında deprem nedeniyle vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 651 hesap yöneticisinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, 330 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı vurgulandı. Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarının ardından gözaltına alınan 110 şüpheliden 21'inin tutuklandığı kaydedildi.

76 internet sitesi kapatıldı

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılığa yönelik hazırlanan 76 internet sitesinin de kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı adresinin tespit edildiği, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.