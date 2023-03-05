Sosyal medyanın gücünü konuşmaya gerek yok sanırım. Hangi çerçeveden bakarsak bakalım bunu çok net görüyoruz.

Özellikle yardım ve birlik beraberlik duygularıyla hareket ettiğimiz birçok kampanya süreçleri buna dahil.

Bütüne baktığımızda tek bir açıdan bakmak veya onu gözeterek tüm olumsuzlukları da bir kenara atmak ne kadar doğru. Bilgi kirliliği, olanı farklı gösterme ve daha sayamadığımız birçok deformasyon.

Bilgi kirliliği, olanı farklı gösterme ve daha sayamadığımız birçok deformasyon.

Evet bir çoğumuz buna göz yumabilir ama gelinen nokta şu ki bir yerden sonra zararı yararından fazla olunca buna dur demek gerekiyor.

Gerçek olmayan haberler veya tarihi geçmiş birçok kampanyaların sanki şu an bu durum geçerli algısı oldukça can sıkıcı durumlar.

Peki bunlarla baş etmek için ne yapılıyor dersem maalesef elle tutulur hiç birşey yok. Yapılan çalışmalar ise çok yetersiz. Evet bilişim suçları kapsamında verilen cezalar olsa da bu durum sadece hakaret kapsamı dahilinde olan birsey biz buna bilgi kirliliği deformasyonunu önler gözüyle bakmayız ne yazık ki.

Günümüzde sıradan bir insanın okuduğu veya karşılaştığı bilgiyi sorgulama gibi bir durumu olması çok da söz konusu olamaz burada devreye girecek olan şeyler olması lazım. Geleneksel medyaya nazaran daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızın sürecin daha yıpratıcı boyutlara ulaştığını fark etmemiz gerekiyor.

Medya okuryazarlığının bu aşamada ne kadar değerli olduğunu gerçek haberlerin bilgi kirliliğinden ayrıştırılması noktasında ne kadar başarılı olduğunu bizlere gösteriyor.

