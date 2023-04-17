YOUTUBE'de "Deliler Delisi" olarak ve ikinci Sedat Peker tanımlaması yapılan Muhammet Yakut isimli kişi, ifşa olayları anlatmaya başlayarak, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ile Ankaralı travesti Okşan isimli bir kişi hakkında bomba iddialar öne sürdü. Yakut, Gökçek'in 'Travesti Okşan' lakaplı bir transseksüel bireyle birlikte olduğunu iddia etti.

SOSYAL MEDYA SALLANIYOR

Twitter'da kısa sürede binlerce "Okşan" tweeti atılarak kullanıcılar eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek hakkında yorumlar yapıyorlar. Söz konusu video 1 milyondan fazla izlenirken, konu Ekşi Sözlük'te de gündem oldu ve başlığa yüzlerce yorum yapıldı.

BİR SKANDAL DAHA

Bu iddialarında ardından ikili hakkında bir skandal daha ortaya çıktı. İddiaya göre; Melih Gökçek, 1993 yılında kendisi ile birlikte Refah Partisi'nde Ankara milletvekili olan Ömer Faruk Ekinci’ye 'Travesti Okşan' ile birlikte şantaj yaptı. Ankara Kuşu adlı sosyal medya hesabından şu iddia ortaya atıldı: Okşan meselesi: Melih Gökçek ile Ömer Faruk Ekinci aynı dönemde Refah Partisi’nden Ankara milletvekilliği yapıyorlar. Refah’ın Ankara’da sadece iki vekili var, onlar da bunlar. Başka yok. Dolayısıyla bu ikili aynı zamanda rakipler. Parti içi rekabet yani. Birinin önünün açılması için ötekisinin bi şekilde patlaması gerekiyor haliyle. O dönem ne hikmetse Ömer Faruk Ekinci’ye ilişkin dönmelerle yattı diye haberler çıkıyor ve yine nasıl oluyorsa rahmetli Necmettin Erbakan’a bu adamın söz konusu kaseti geliyor. Kaseti getiren de malum şahıs Böylece Melih Gökçek Refah Partisi’nden rakipsiz tek aday olarak Ankara Büyükşehir seçimlerine giriyor. Kaset çekme mevzusunda Okşan Öztok da var. Zaten kendisi itiraf etmiş. ‘Melih Gökçek ile birlikte Ömer Faruk Ekinci’ye operasyon yaptık. Onu bana sorun. Büyükşehir adayı olmak için benim üstüme bastı’ demiş.

GÖKÇEK, KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan Gökçek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Oğlun erkek arkadaşı ile evlensin istiyorsan oylar Kılıçdaroğlu'na" ifadeleriyle hedef almıştı.

“SENİN O BABAN İYİ TANIR”

Yakut, yayınladığı videoda Osman Gökçek'e seslenerek “Senin o babanın (Melih Gökçek) Ankaralı Travesti Okşan ile olan ilişkilerini açıklarsam ne baban ne anan sokağa çıkamaz. Ankaralı Okşan'ı babana sor baban çok iyi tanır” ifadelerini kullandı.

OKŞAN YALANLADI...

Kendisinin 'Travesti Okşan' olduğunu iddia eden bir sosyal medya hesabı ortaya atılan iddiaları yalanladı. Hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi, "twitterde Ankara eski Belediye başkanı Sn. Melih GÖKÇEK ile ilgili paylaşımlarda ismim kullanılarak Sn. GÖKÇEK e saldırılmaktadır... Kanunlarımız göre kişinin isminin kirlenmeme hakkı vardır...İsmimi karıştıranlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır..."

ENGİNYURT’TA MESAJ PAYLAŞTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından videoyla ilgi şu mesajı paylaştı: MELİH Gökçek denilen JELİBONCU! Bir kaç gündür 'Erkek erkekle evlenecek, Kılıçdaroğlu şahitlik yapacak mı?' diyerek paylaşım yapıp duruyordun. Muhammed Yakut, Ankaralı Okşan ile ilgili iddialar da bulunmuş. Hayırdır! Fırıldak, Rüzgar gülü, çok hızlı dönmüşsün.

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OKŞAN ÖZTOK KİMDİR?

Sosyal medyaya bir anda düşerek ülke gündeminde en çok konuşulanlar arasına giren Okşan Öztok kimdir merak ediliyor. Sosyal medyaya bir anda düşerek ülke gündeminde en çok konuşulanlar arasına giren Okşan Öztok kimdir merak ediliyor. Twitter'da son saatlerde en fazla konuşulan konular arasında yer alan Okşan bir anda Türkiye gündemine girdi. Kullanıcılar son saatlerde kişi ile ilgili araştırmalar yapmaya başlarken hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

OKŞAN ÖZTOK KİMDİR?

Ankaralı Okşan olarak bugün bir Youtube videosunda paylaşıldı. Kişi hakkında birden fazla iddia varken henüz net bilgiler ise yer almıyor. Okşan hakkında son saatlerde ki aramalar sonrası ise vatandaşlar detayları öğrenebilmek için Twitter üzerinden sorgulamalar yapıyor. Ancak sosyal medyada en çok konuşalan konuların başında gelen konunun başrollerinden Okşan’ın kim olduğu bilinmemektedir.