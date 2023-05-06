Haber çok ilginç. Aslında ilginç olan sosyal paylamışımla belirlenen bir Türkiye gerçeği şaşırtıcı değil ama ilginç..

Konuyu ilginç kılan ise bir sosyal medya paylaşımı. Anaokulu yöneticilerinin ilginç saptamaları var. Bir anaokulu yöneticisi sade bir ifade ile “babalardaki değişime bayılıyorum” demiş…

Yani bizim haşin babalarda bir değişim söz konusu olduğu vurgulanıyor. Bunu belirleyenlerde anaokulu yöneticileri.

Önce hatırlatalım…Anaokulu yöneticilerinin yüzde 99.9’u kadın. Bu yöneticiler aynı zamanda bir eş, bir anne ve iş insanı bir kadın….

İşte o yöneticilerden biri, bir sosyal medya paylaşımında “Son yıllarda akşam çocuklarını almaya gelen velilerin çoğunluğu baba. Ben babaların bu dönüşümüne bayılıyorum” diye yazdı…

Bu paylaşıma gelen tepkiler de en azından ana okul yöneticilerinin saptamaları kadar ilginç. Bu sosyal medya paylaşımına yapılan çok sayıda yorumda babaların çocuklarının ana okulundan alma ilgisi “erkeklerin işlerini kaybetmelerine “bağlanıyor.

Yani anaokulundan çocuklarını alan babaların büyükçe bölümü son ekonomik krizin kurbanı işsiz babalar.

Bir ana okul yöneticisi diyor ki; “benim neredeyse 25 yıldır anaokullarım var ve hep aynı muhitteydim. 10 sene önce böyle değildi babalar. Bu kadar işin içinde değillerdi. “

Yani bu anaokulu yöneticisi de babaların işsiz olduğunu zımnen de olsa onaylıyor.

Çünkü; anaokulundan çocukların alış saatinde galiba babaların mesaide olmaları gerekiyor.

Artık, işsizlik istatistiklerini tutabilmek için TÜİK’e pek ihtiyaç yok. Aslında TÜİK’i,n işlevini piyasa koşulları, çarşı-pazar ve sosyal yaşam daha net ve anlaşılabilir doğrulukta yapıyor.

Galiba, sosyal paylaşımlar bazı istatistikler konusunda TUİK’ten daha doğru bilgi veriyor.

Aynı zaman siyasetçilerimizin toplumsal hassasiyeti ve bilgisi içinde bir ölçü bu paylaşımlar.

Onlar ne anaokulu durumlarına ilgi gösteriyor nede işsiz babaların yaşadığı dramla ilgileniyor…

Baksanıza seçim geldi bu konuda pek bir şey söyleyen yok…

YENİGÜN HABER MERKEZİ