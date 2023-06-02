Sosyal Medya Fenomenlerine Yeni Düzenlemeler ve Ceza Tehdidi

Yoğun bir günden sonra sosyal medya hesaplarına bir göz atan birçok kişi, kendini bir anda sosyal medya fenomenlerinin yönlendirmesiyle birçok ürünü tüketirken bulabiliyor. Bu fenomenler, büyük bir takipçi kitlesine sahip olduklarından, her paylaşımları ve tavsiyeleri geniş kitlelere ulaşıyor. Ancak bu durum beraberinde büyük bir sorumluluk getiriyor ve yeni düzenlemelerle birlikte artık daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.

Paylaşımlar için Büyük Cezalar

Bir anlık dikkatsizlikle yaptıkları paylaşımların sonucunda bazı fenomenler, yüklü miktarda cezalarla karşılaşabiliyorlar. Ürün tanıtımlarını, reklam niteliği taşıyan paylaşımlarını yaparken belirli kurallara ve düzenlemelere uymaları gerekiyor. Bu nedenle, paylaşımlarının ne anlama geldiğini ve bunların yasal çerçevede kalıp kalmadığını dikkatle gözden geçirmeleri gerekiyor.

Yeni Düzenlemeler

Yeni düzenlemeye göre sosyal medya fenomenlerinin elde ettikleri gelirleri bir banka hesabı aracılığıyla almaları ve vergilerinin de bu banka hesaplarından otomatik olarak kesilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, bir ürünü tanıtırken paylaşımlarına ‘Ürün tanıtımı’ ibaresini eklemek zorundalar. Bu ibarenin eksikliği durumunda büyük cezalarla karşılaşabilirler.

Örtülü Reklam Cezaları

Örtülü reklam içeren paylaşımları nedeniyle bir sosyal medya fenomenine 114 bin lira para cezası verildi. Rekabet Kurulu, tüketicilere yönelik yanıltıcı bilgilendirme ve yönlendirmelerin affedilemez olduğunu belirtti. Bu durum, sosyal medya fenomenlerinin yaptığı paylaşımların ve tanıtımların tüketiciyi yanıltıcı yönlendirmelere kapalı olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Bilişim Hukuku Uzmanı Sertel Şıracı, bu uygulamanın tüketiciyi korumak için yapıldığını vurgulayarak sosyal medya etkileyicilerinin dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Şıracı, "Sonuçta bir tüketiciye yönelik bir tanıtıcı reklam yapıyorsanız bunun reklam olduğunu mesajını vermeniz gerekiyor." diyerek tüm influencerları uyardı.

Bu yeni düzenlemeler ve cezalar, sosyal medya üzerinden tanıtımların daha dikkatli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak için uygulanıyor. Bu yeni durum, influencerlar ve sosyal medya fenomenleri için bir uyarı niteliği taşıyor ve emsal teşkil edebilecek bir durum oluşturuyor.

Sosyal medya fenomenleri, alkol ve estetik reklamı yapamayacak

Fransa'da Sosyal medya fenomenleri, alkol ve estetik reklamı yapamayacak:

Fransız Senatosunda onaylanan yasa tasarısına göre, sosyal medya fenomenlerinin alkol markalarının ve estetik operasyonlarının reklamını yapması yasaklanacak.

Hükûmet, bu yasayla, özellikle gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığını korumayı hedefliyor. Resmi verilere göre, gençler günde ortalama dört saatlerini telefon veya bilgisayar başında geçiriyor. Bu sürenin önemli bir kısmı sosyal medyada geçiyor. Fransa’da yaklaşık 150 bin sosyal medya fenomeni olduğu tahmin ediliyor. Yasa tasarısını sunan milletvekilleri, Fransa’da ölümle sonuçlanan trafik kazalarının yüzde 30’unun alkollü araç kullanımından kaynaklandığını ve 17 yaşındaki gençlerin yüzde 44’ünün ‘aşırı fazla’ içki içtiğini belirterek, alkol bağımlılığı konusunda önleyici bir politika izlenmesi gerektiğini vurguladı. Capcom, Street Fighter 6'ya Denuvo Kopya Koruması Ekledi Öte yandan, Ipsos araştırmasına göre 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 40’ının anksiyeteden muzdarip olduğunu dile getiren milletvekilleri, estetik operasyonların normalleştirilmesinin gençlerin ruh sağlığına hasar verdiğini vurguladı.

Yenigün Haber Merkezi