Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'ya gelen gönüllü Davut Yılmaz, kentte yürüttüğü 4 günlük çalışmanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Öğretim Üyesi İrfan Çalık ile sosyal medyada oyuncak kampanyası başlattı.

Kampanyada toplanan 5 minibüs oyuncak kente getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçen gönüllüler, il genelindeki çadır kentler, spor salonları, hastane ve çadırlarda kalan çocuklara oyuncak, boyama kitabı dağıttı. Oyuncakların dağıtımı esnasında iki gönüllü palyaço da çocukları eğlendirdi.

Davut Yılmaz, AA muhabirine 4 gün önce salondaki çocukları gördükten sonra görevli psikologlarla görüşerek oyuncak toplamaya başladığını söyledi.

Etkinliği, sosyal medyadan duyurduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bir tweet ile bütün malzemeler yığıldı. Malzemeler toplandı. Bir çağrı ile başladı. Herkes yiyecek, giyecek gönderiyor, biz de böyle bir etkinliğe vesile olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

RTEÜ Öğretim Görevlisi İrfan Çalık da depremin izini çocukların yüzünden silmek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Etkinliğe birçok kesimin destek verdiğini kaydeden Çalık, "Evlerinde oturan insanların inanılmaz rolleri var. Kendi illerinde bu çalışmayı yürüten arkadaşlar var. Biz de salonlarda, çadırlarda her yere gideceğiz. Bugünden itibaren kendimizi çocuklara adadık. İnanılmaz yardımlar geldi. Bundan sonra biz kendimizi çocuklarımıza adamaya karar verdik." diye konuştu.

"Bizleri bu sevgi ayağa kaldıracak"

Malatya'da yaşayan Murat Eren ise depremi çok acı bir şekilde hissettiklerini ifade ederek, ilk andan itibaren herkesin yaraları sarmak için seferber olduğunu aktardı.

Eren, "Canımıza can, kanımıza kan oldular. Biz onları burada görmekten çok mutlu olduk. Bizim en kısa sürede toparlanmamız için ellerinden geleni fazlası ile gönüllü olarak yapıyorlar. Bizleri bu sevgi ayağa kaldıracak." ifadelerini kullandı.