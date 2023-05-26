Birlik ve Dayanışma Sendikası, SGK’nın ücretini ödemediği, rahim ağzı kanseri yapan, virüs suşlarına karşı önleme oranı yüzde 99.7 olan HPV aşısı için harekete geçti.

Kadın üyesinin HPV aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemesi üzerine dava açan Birlik ve Dayanışma Sendikası, açtığı davayı kazandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Kadın üyemizin HPV aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemesi üzerine sendikamızın açtığı dava sonucunda mahkeme SGK'nın, HPV aşı ücretini başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödemesine hükmetti. HPV aşısının, rahim ağzı kanseri yapan virüs suşlarına karşı önleme oranı yüzde 99.7 iken aşının SGK tarafından ödenmemesi ve Sağlık Bakanlığı aşı programına alınmaması, koruyucu sağlık hizmetleri açısından bilim dışı ve kabul edilemez bir durumdur.” diye konuştu.

Tüm kadın üyeleri için hukuki destek sağlayacak

Birlik ve Dayanışma Sendikası, HPV aşısı olup SGK’dan ücretini alamayan tüm kadın üyeleri için hukuki destek sağlayacağını açıkladı. Dr. Derya Mengücük, “HPV taraması ücretsiz, HPV aşısı ücretsiz değil. Şimdiye kadar HPV aşısı olup SGK’dan ücretini alamayan tüm üyelerimiz için avukatlarımız gereken hukuki desteği sağlayacaktır. Kuşkusuz hastalık oluştuktan sonra erken tespit etmek çok değerli ama hastalık oluşmadan korunmak ve engellemek çok daha kıymetli. Bu da aşı ile mümkün.” dedi.

DSÖ, rahim ağzı kanserini “önlenebilen bir ölüm nedeni” olarak tanımlıyor

Rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Rahim ağzı kanserinin ülkemizde de sıklığı devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserini "önlenebilen bir ölüm nedeni" olarak tanımlıyor. Nedeni tamamen bilinen ve önlenebilen tek kanserdir. Bugün rahim ağzı kanserinin yüzde 99.7’una HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonunun neden olduğu bilinmektedir. HPV’nin tespiti erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklerin tanınmasını ve kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. HPV testleri rahim ağzı kanseri taramasında önemli bir adımdır.” dedi.

Ülkemizde, 30-65 yaş grubundaki kadınlar 5 yılda bir HPV testi ile taranıyor

Ülkemizde Ulusal Kanser Tarama programı çerçevesinde yaklaşık 10 yıldır 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir HPV testi ile taranmakta olup pozitif çıkanların ileri tetkik ve takibinin sağlandığını söyleyen Dr. Derya Mengücük, bunun rahim ağzı kanserinin erken tanı ve tedavisi açısından önemli ve değerli bir uygulama olduğunu ancak rahim ağzı kanserini ve buna bağlı ölümleri engellemek açısından yeterli olmadığını söyledi. Mengücük,“Rahim ağzı kanseri nedeni olarak günümüzde HPV’nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar vardır. Aşılama ile HPV enfeksiyonu tamamen engellenebilir. Dolayısıyla kanser yapma olasılığı ortadan kaldırılabilir. Pek çok ülkede HPV aşısı 11-12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarına ulusal aşı takvimi gereğince yapılıyor. Yine bu ülkelerde 45 yaşına kadar kadın ve erkeklere ücretsiz olarak uygulanıyor. Fakat bizim ülkemizde HPV aşısı ulusal aşı takviminde yok ve aşı ücreti ödenmiyor.” dedi.

Sendika olarak HPV aşısının ücretli olarak yapılmak zorunda olmasını kabul etmiyoruz

Dr. Derya Mengücük, Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak koruyucu hekimliğin önemli bir gücü olan aşılamayı çok önemsediklerini dile getirdi. Yaptığı açıklamada, “Hastalığı yüzde 100 engelleyen bir aşı olan HPV aşısının ücretli olarak yapılmak zorunda olmasını kabul etmiyoruz. Bu amaçla kadın üyemizin yaptırdığı HPV aşısının SGK tarafından ödenmemesi nedeniyle dava açtık. Mahkeme SGK'nın HPV aşı ücretinin başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesine kesin karar olarak hükmetti. Sonuç olarak HPV taramalarının önemli ve değerli olduğunu ancak yeterli olmadığını, aşı ile engellemek mümkün iken ulusal aşı programında ücretsiz olarak yer alması gerektiğini, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçen Kasım ayında ücretsiz olacak diye müjde verdiğini fakat hala ücretle yaptırılabildiğini hatırlatmak istiyoruz.” dedi.

Ülkemizde her yüz bin kadından dördüne rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor

Sağlık Bakanlığı’na seslenen Mengücük, “Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Rahim ağzı kanserinden ölüm tamamen engellenebilir. Ülkemizde her yüz bin kadından dördüne rahim ağzı kanseri tanısı konulduğu ve bunların yarısından fazlasının ileri evrede tanı aldığı göz önüne alınarak HPV aşısı ücretsiz olsun diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi dikkate alınıp, Ulusal Aşı Takvimi’ne uygun ve gerekli şekilde eklenip, HPV enfeksiyonunun erken yaşlardan itibaren engellenerek bulaşıcı ve kansere neden olmasının engellenmesini istiyoruz.” dedi.

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