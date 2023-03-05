Güneş’in çağrısına sessiz kalmayarak karşılık veren Ati242, Bege, Eno, Elif, Kök$VL, Lvbel C5, Mavi, Reckol, Sansar Salvo, Sefo, Şam, Şanışer & Sokrat ST, Şehinşah ve Tuhan’nin de sahne alacağı konser Volkswagen Arena’da 11 Mart akşamı gerçekleşecek. Gecenin moderatörlüğünü ise Heja üstlenecek.

Etkinlikten kazanılan bilet gelirlerinin tamamının AHPAB Derneği’ne aktarılacağını duyuran Güneş ‘Daha önce duyurusu yapılan konserimizi, hepimizde derin üzüntü yaşatan deprem nedeniyle bir yardım konserine dönüştürdük. Bu yardım gecesinde sahne alacak tüm sanatçı dostlarıma duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. ‘Sesim Olsun Sesin S.O.S’ konserimize tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz’ dedi.

Apollon Unity tarafından düzenlenen “S.O.S. : #SesimOlsunSesin” yardım konserinin biletleri geleneksel bilet satış noktalarının dışında, yeni nesil bilet şirketi Turkish Flava üzerinden de satın alınabiliyor. Almanya-Türkiye temelli Türkiye’nin ilk NFT müzik platformu olan Turkish Flava, ‘yardım konseri için 5 farklı NFT bağış bileti düzenledi. Blockchain teknolojisi ile NFT bağış biletleri, turkishflava.io’dan farklı meblağlarda bağış yapmak isteyen konser ziyaretçilere 100TL’den başlayarak 50.000 TL’ye kadar NFT bağış bilet paketleri sunuyor. Bilet ücreti dışında farklı meblağlarla da yardımı kolaylaştıran platform ile müzikseverler yardım yapmanın yanı sıra konser için bilet de satın alabilecekler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ