Ada Sanlıman’dan hepimizin hikayesi: Canavar

Ada Sanlıman, ‘O Günler’ şarkısının ardından bir yıl sonra ‘Canavar’ ile geri dönüyor. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak ‘Canavar’ 3 Mart’ta yayında.

Alternatif pop söz konusu olduğunda özlenen seslerden biri olan Ada Sanlıman yeni şarkısı ‘Canavar’ ile günümüz terminolojisini şarkısına taşıyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Doğan Duru imzalı şarkı popüler müzikte yeni bir soluk arayanların imdadına yetişiyor.

Pelin Kaçar tarafından bir günde çekilen Canavar’ın klibinde Ada Sanlıman’ı sevgilisi olarak bir kuklayla izliyoruz ama bir farkla. Sanlıman, hem şarkının hikayesini hem de klibi şöyle özetliyor: “İlerlemeyen ilişkide, kendini sevmediği için bizi de sevmeyeni anlatmaya çalıştık, gerçek sevgilere özlemle. Yaşadığımız, şahit olduğumuz, bildiğimiz ilişkideki o toksik insanı bir kukla ile tasvir etmeye çalıştık. Kolay kurtulamadığımız, canavarlara vermekte geç kaldığımız ve yakinen tanıdığımız o kukla. Kafamızdan atamadığımız soru, sebebimiz oldu; ya o değil dünya suçluysa?”

Ada Sanlıman’ın yeni şarkısı ‘Canavar’ 3 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Dantefaze’den Yeni Şarkı: “Süzülüyom”!..

Dantefaze’in yeni single çalışması “Süzülüyom” Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Kendine has müzik tarzı ve yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi olan rap müziği başarılı temsilcilerinden Dantefaze, bu kez “Süzülüyom” isimli şarkısıyla dinleyicilerini selamlıyor.

Sözü ve müziği Dantefaze’e ait olan şarkının düzenlemesinde ise Oli’nin (Muzaffer Ali Tezergil) imzası bulunuyor. İdari prodüktörlüğünü Orkun Tunç’un yaptığı çalışmanın mix’i ve masteringi ise Erim Arkman’a ait.

Dantefaze’in dikkat çekici performanslarıyla öne çıkan şarkının video klip yönetmenliğini ise yine sanatçının kendisi üstlendi.

Dantefaze “Süzülüyom” şarkısı ve video klibi 3 Mart’ta tüm müzik platformlarında yayında!..

Asil Slang’tan yeni şarkı

“Zor”

Asil Slang, yeni şarkısı “Zor”u dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

3 Mart’ta Sony Music etiketiyle yayınlanacak şarkı, yakında yayınlanması planlanan ve Afro pop altyapılarından oluşan “Kırmızı Kar”ın da habercisi niteliğinde.

Davinci işbirliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve albümden “Drama”dan sonra ikinci şarkı olarak dinleyiciyle buluşacak olan “Zor”da

yine sözlerde Asil Slang, müzikte Davinci, düzenlemede Asil Slang ve Davinci imzası dikkat çekiyor.

“Zor”, 3 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Mehmet Güreli İle Dokuzuncu Buluşma:

Melis Karaduman & Mehmet Güreli – “Kolay Mı?”

Müzik, sinema, resim ve edebiyatın duayen ismi Mehmet Güreli’nin toplam on iki şarkıdan oluşacak olan; Cem Adrian’la başlayıp Pamela, Doğan Duru, Eda Baba, İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, Hande Mehan, Ayça Özefe ve Jehan Barbur ile devam eden “Mehmet Güreli ile Buluşmalar” projesinin dokuzuncu çalışması Melis Karaduman & Mehmet Güreli “Kolay mı?” Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Kendine has yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Melis Karaduman “Kolay Mı?” şarkısının yepyeni yorumu ve Mehmet Güreli eşliğinde karşımızda.

Bestesi Mehmet Güreli, sözleri Görkem Yeltan’a ve aranjesi Emre Karabulut’a ait olan şarkı, 3 Mart’ta tüm dijital müzik platformlarında!..

Şarkının video klibi için doğal ve samimi görüntüler eşliğinde kamera karşısına geçen iki sanatçı; “Kolay Mı?”yı Berkay Öktem yönetmenliğinde bir kliple taçlandırdılar.

Ali471 bu kez “Sevme Drill” ile geri dönüyor

Son olarak Türkiye’deki depremzedeler için Almanya’nın Berlin kentinde Columbiahalle’de düzenlenen yardım konseri “Alle Zusammen” için sahnede olan Ali471, OTP’den Sava ile hazırladıkları yeni şarkısı “Sevme Drill”i 3 Mart’ta Sony Music Almanya etiketiyle yayınlıyor.

Şarkıda Ali471, İngiliz drill’ini agresif rapiyle, Almanca ve Türkçe’yi bir araya getirerek yeni bir bakış açısı sunuyor. İbrahim Erkal’ın “Sevme” şarkısının yeniden seslendirilerek sample’landığı parçanın prodüktör koltuğunda PLUGS FRIO, KYRREE ve EDDY oturuyor.

“Sevme Drill” hit olmak için gereken tüm elementleri içerisinde bulunduruyor. Şarkı 3 Mart’ta Sony Music Almanya etiketiyle yayında.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi