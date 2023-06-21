Aynasız fotoğraf makineleri, fotoğrafçılık dünyasında son yılların en hızlı büyüyen teknolojisi. Aynasız fotoğraf makinesi, sensöre düşen görüntüyü doğrudan elektronik bir şekilde vizöre aktararak çekilen fotoğrafın son halini görme imkanı sunuyor. Bu sistem ağırlık tasarrufu sağlayarak da fotoğraf makinelerini çok daha kullanışlı hâle getiriyor. Sony, bu alandaki liderliğini korumak için 2023 yılında dört yeni modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.

Sony'nin Yeni Kamera Modelleri Neler?

Sony, bu yıl içinde ZV-E1 modelini piyasaya sürdü. Bu model, dünyanın en iyi video kameralarından biri olarak kabul ediliyor. 2023 yılı içinde ise Sony, dört yeni aynasız fotoğraf makinesi modelini tanıtacak. İşte beklenen modeller:

Üst Düzey Sony APS-C E Kamera:

Sony, A6600 modelinin halefini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 12 Temmuz tarihinde görücüye çıkması beklenen bu model, 26MP APS-C sensörün kullanılmasıyla öne çıkıyor. Kameranın A6700 veya A7000 olarak isimlendirilmesi bekleniyor.

Sony A7C II:

Sony A7C, Eylül 2020'de dünyanın en küçük ve en hafif tam çerçeve aynasız kamerası olarak karşımıza çıktı. Yeni model, Bionz XR ve AI işleme birimiyle eşleştirilmiş 33 MP tam çerçeve sensör ile birlikte sunulacak. Bu modelin Eylül ile Kasım ayları arasında tanıtılması bekleniyor.

Yeni Yüksek Çözünürlüklü Sony Kamera:

Sony'nin bir başka modeli de yeni bir yüksek çözünürlüklü kamera. Bu modelin, Sony A7C II'nin seyahat ve manzara fotoğrafçıları için geliştirilmiş yüksek çözünürlüklü bir versiyonu olacağı düşünülüyor. Bu kamera da Eylül ve Kasım ayları arasında tanıtılacak.

Sony A9 III:

Sony A9 III, Sony'nin en üst düzey modellerinden biri olacak. Bu model, Sony A7R V'nin yapay zeka destekli otomatik netleme takibi ve Sony A1'in 9,44 milyon noktalı EVF'si gibi özelliklere sahip olacak. A9 III'ün Kasım ve Ocak ayları arasında tanıtılması bekleniyor.

Sony'nin bu yeni modelleriyle aynasız fotoğraf makinesi sektöründeki liderliğini sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor