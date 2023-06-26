Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı, senaryosunu ise Burçin Ergin'in kaleme aldığı, başrolünde Aslı Bekiroğlu ve Yusuf Çim'in yer aldığı Sonsuza Dek Nedime filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Sonsuza Dek Nedime çekim yeri neresidir? Tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Sonsuza Dek Nedime Filminin Konusu

30'lu yaşlarının başlarında oldukça güler yüzlü ve başarılı bir düğün planlayıcısı olan Cemre, 5 yıldır birlikte olduğu borsacı sevgilisi Mete ile evleneceği günü heyecanla beklerken, en yakın arkadaşı Sinem'in düğün gününde yaşadığı an ile hayallerinin artık gerçek olacağını zanneder. Çünkü, Sinem’in attığı gelin çiçeğini kaptığı an karşısında sevgilisi Mete durmaktadır. Kalabalığın arasında Mete gözlerinin içine bakarak Cemre’den özür diler ve ayrılır. Cemre çok üzülür. Arkadaşları; Sinem, Melis ve Leyla sabaha kadar Cemre’ye destek olur ve Cemre için yeni planlar belirlerler.

Sonsuza Dek Nedime Filminin Oyuncuları

Aslı Bekiroğlu

Yusuf Çim

İbrahim Kendirci

Tuğçe Kumral

Ahmet Kayakesen

Alper Baytekin

Neriman Derya Şensoy

Süeda Çil

Gözde Kaya

Sonsuza Dek Nedime Nerede Çekildi?

Filmin çekimleri, İstanbul Riva'da yapılmıştır.