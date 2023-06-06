Sansasyonel animasyon dizisi Sonic Prime'ın merakla beklenen ikinci sezonu ufukta göründüğü için Sonic hayranları motorlarınızı çalıştırmaya hazır olun! Sonic Prime 2. Sezonu heyecanla beklerken, heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Çıkış sezonunun başarısıyla bu sevilen dizi, hayranları Sonic'in heyecan verici maceralarından daha fazlası için haykırmaya bıraktı. Kemerlerinizi bağlayın ve çıkış tarihini keşfederken ve şimdiye kadar bildiğimiz her cezbedici ayrıntıyı ortaya çıkarırken Sonic Prime dünyasına bir kez daha dalmaya hazırlanın.

İkonik video oyunu karakterleri söz konusu olduğunda Sonic the Hedgehog, şimşek hızı ve karşı konulamaz çekiciliğiyle hayranlarını büyüleyerek onlarca yıldır kalbimizde hızla ilerliyor. Sonic Prime'ın ilk sezonu, sevilen blue blur'un hikayesine taze ve heyecan verici bir bakış açısı getirdi ve izleyicileri tanıdık yüzler, heyecan verici aksiyon ve beklenmedik sürprizlerle dolu büyüleyici bir anlatıya kaptırdı. Şimdi, Sonic'in büyüleyici evreninde daha da adrenalin pompalayan bir yolculuk vaat eden Sonic Prime 2. sezon için geri sayım başlıyor.

Sonic Prime 2. sezon çıkış tarihi

Sonic Prime 2. sezon, 13 Temmuz 2023'ten itibaren yeni bölümlerle ekranlarımızı ateşleyecek. En sevdiğimiz kirpi ile birlikte daha da heyecan verici bir maceraya atılmak için hazırlanırken bekleyişimiz neredeyse sona eriyor.

Netflix tarafından henüz yeni sezon için bir teaser fragmanı yayınlanmadı.

Sonic Prime 2. sezon bölümleri

Tıpkı heyecan verici selefi gibi, Sonic Prime 2. sezon da aksiyon dolu toplam sekiz bölümle aynı formatı takip edecek şekilde ayarlandı. Bu bölümler, 24 bölüm olarak planlandığı bildirilen sezonun bir sonraki bölümü oldukları için dizide heyecan verici bir kilometre taşını işaret ediyor.

Hayranları sevindirecek şekilde, ikinci sezonun sekiz bölümünün tamamı 13 Temmuz 2023'te popüler yayın platformu Netflix'te eşzamanlı olarak yayınlanacak. kendilerini Sonic Prime'ın büyüleyici dünyasında ve baştan sona sezonun hikâyesinin tüm yoğunluğunu deneyimliyorlar.

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