Songkran Festivali, halkın aile üyeleri ve sevdikleriyle bir araya gelerek evleri temizlediği, eski eşyaların atıldığı ve yeni yıl için arınma ve yenilenme sürecine girildiği bir dönemi temsil ediyor. Aynı zamanda, insanların birbirlerine su dökerek iyi dileklerde bulunduğu ve yaşlılara saygı gösterildiği, eğlenceli ve coşkulu bir havanın hüküm sürdüğü bu festival, yerel halk ve turistler için büyük bir ilgi odağı olmaktadır.

Festival süresince, Tayland, Laos ve Kamboçya'daki şehirlerde sokaklar su savaşlarına ve dans gösterilerine sahne olurken, tapınaklar ve kültürel alanlar da yerel halkın ve turistlerin ziyaretine açık olacak. Songkran sırasında düzenlenen etkinlikler, güzellik yarışmaları, geleneksel yemekler ve canlı müzik performansları gibi çeşitli kültürel ve eğlence unsurlarını içermektedir.

Pandemi döneminde geçen yılki kısıtlamaların ardından, bu yıl düzenlenecek Songkran Festivali'ne katılımın yüksek olması ve bölgenin turizm gelirlerine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Yerel hükümetler ve turizm sektörü temsilcileri, katılımcıların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını ve festivalin keyifli bir şekilde geçmesi için ellerinden gelenin yapılacağını belirtiyorlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ