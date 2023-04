Sónar+D Istanbul, bu yıl yapay zeka ve teknolojinin insan üzerindeki etkileri ile Web 3.0, NFT sonrası ekosistem ve blockchain (blokzincir) teknolojileri üzerine odaklanacak. Programda yer alan paneller, konuşmalar, atölyeler, masterclass’lar, marketplace, AV gösterimlerinin yanı sıra açık çağrı ile seçilen projeler Sónar Screen ve marketplace’de yer alacak.

Bu sene 7.kez Zorlu PSM’de %100 Music’in katkılarıyla gerçekleştirilecek Sónar Istanbul’da, BtcTurk’un sponsorluğunda düzenlenecek yaratıcılık ve teknoloji platformu Sónar+D Istanbul’un programı açıklandı. 28, 29 ve 30 Nisan’da gerçekleştirilecek Sónar+D Istanbul, bu yıl giderek daha fazla merak uyandıran iki konuyu ele alarak yapay zeka ile Web 3.0 odağında gerçekleştirilecek. Her iki temayı odağına alan paneller, masterclass’lar, VR enstalasyonları ve müzikle teknolojinin birleştiği canlı performanslar Sónar+D Istanbul’da yer alacak.

Sónar+D Istanbul’un panel, atölye, marketplace, konuşma ve masterclass programı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Sónar+D Istanbul kapsamındaki marketplace, paneller, konuşmalar, atölyeler ve masterclass’lar 29 Nisan Cumartesi günü 12.00-17.00 arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek, programa katılmak isteyenler Zorlu PSM’nin web sitesi üzerinden kayıt olabilecek.

Yapay zekanın müzikal ve audiovisual (görsel-işitsel) projeler ile ilişkisi ve toplum-kültür üzerine etkisini odağına alan “Yapay Zeka Sanatında Günümüz” (The State of The AI Art) temalı panelde; yaratıcı kodlama ve makine öğrenimi alanında interaktif ve aynı zamanda açık fikirli yaklaşımlarıyla sanat ve teknoloji arasındaki yaratıcı bağı kodlama, algoritmalar ve yapay zeka aracılığıyla keşfetmeye çalışan Andreas Refsgaard; Sónar+D dahil olmak üzere birçok konferans, festival, radyo programı ve podcast’in küratörü, moderatör ve sunucu Antònia Folguera; biyoloji ve organik hayattan aldığı ilhamla eserlerini oluşturan ve yapay zekanın artistik potansiyelini sorgulayan çalışmalarıyla ünlenen Sofia Crespo; Satore Studio’nun kurucusu ve kreatif direktörü, görsel efekt ve ışıklandırma tasarımlarıyla Béyonce gibi birçok dünyaca ünlü sanatçı ve modacının sahnelerine dokunan nam-ı değer ‘Işık Sihirbazı’ Tupac Martir gibi önde gelen isimler, yapay zekanın sanat ve teknolojiye etkisi üzerine konuşarak gelecekte bizi nelerin beklediğine dair öngörülerini paylaşacak.

Gelişen teknolojilerin yaratıcı süreçler ile kesişimlerini, Web 3.0’ı, yükselen NFT dalgası ardından bulunduğumuz noktayı ve DAO’ları (merkeziyetsiz otonom organizasyonlar) odağına alan “Web 3.0: Neredeyiz?” (Web 3.0: Where Are We) başlıklı panelde ise, sürdürülebilir teknolojileri müzik ile harmanlarken sosyal medya aracılığıyla bir kariyer inşa eden DJ ve yazar Elijah, müzik ve teknolojinin Web 3.0’daki potansiyelini DAO’lar ve komünite inşası alanlarında inceleyen, Friends with Benefits ve Refraction DAO’ları kurucu üyelerinden Kaitlyn Davies, Web 3.0, yapay zeka ve Metaverse kavramlarının müzikle bağlantısını ve aralarındaki etkileşimi araştıran Water & Music kurucu üyesi Katherine Bassett gibi başarılı isimler programda konuşmacı olarak yer alacak. SonarHall’da da görsel-işitsel projeleri SYNSPECIES ile sahne alacak sanatçı ve araştırmacı Elías Merino ve sanatçı ve yazılımcı Tadej Droljc bu isimlere sanatçı perspektifleri ile eşlik edecek.

Tasarım ve kurgu arasındaki yolculuğu yöneten, hem yerli hem de global olarak teknolojik gelişmelere yön veren, olağanüstü görseller sunduğu filmleriyle adından bahsettiren Liam Young, hem sanat ve teknoloji arasındaki bağı yorumladığı konuşması ile hem de Planet City enstalasyonu ile Sónar+D Istanbul’da yer alacak. Programda yer alan iki masterclass’ı panelde konuşmacı olan DJ ve yazar Elijah ile sanat ve teknoloji arasındaki yaratıcı bağı keşfeden Andreas Refsgaard gerçekleştirecek.

Sónar+D Istanbul programı kapsamında Algorave Istanbul tarafından gerçekleştirilecek ‘Berke Baramuk ile SonicPi Kullanarak Canlı Kodlama Yöntemiyle Müzik Üretimi’, ‘Kerem Altaylar ile P5JS Kütüphanesi ile Yaratıcı Görsel-İşitsel Kodlama Atölyesi’ ve ‘Uzak ile Touchdesigner Aracılığıyla Sese Tepki Veren Görseller Oluşturma’ atölyelerinde ise katılımcılar kod bazlı sistemlerle görsel-işitsel eserlerin üretim aşamalarını ve süreçlerini deneme fırsatı bulacak.

Sónar Istanbul kapsamında SonarScreen by Converse’te ve SonarHall’da Sónar+D Istanbul’a özel AV gösterimler yer alacak

AV gösterimleri ise SonarScreen by Converse’te ve SonarHall’da gerçekleştirilecek. SonarScreen by Converse’te Introversion by Karakter & Motus Lumina, av: portraits by tko, ’MTMRPHSS’ (live A/V) by CARBONE BLACK & DI, Koi Failure, ‘’flow’’ (live av) by Akkor & Onar, Granul Live A/V, NO MORE (LIVE AV) by Amir Ahmadoghlu & HICCUP, SonarHall’da ise Tupac Martir: 'Haita' ile SYNSPECIES performansları yer alacak.

Ayrıca bu yıl açık çağrı ile sanat ve teknolojinin kesişimi üzerine hazırlanan projeler ve eserler seçilerek marketplace ve SonarScreen’de sergilenecek. Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR), müzikal ve görsel-işitsel prodüksiyon, sanatsal video oyunları, dijital tasarım ve üretim, ses enstalasyonları üreten ve Sónar+D Istanbul marketplace’te yer almak isteyenler ise Sónar Istanbul’un sosyal medya hesaplarını takip ederek başvurabilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ