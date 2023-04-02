Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son üç ay içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 340 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bakan Akar, Hatay'daki ziyaretinde, terörle mücadeledeki kararlılıklarının devam edeceğini belirtti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Bakan Akar, Serinyol'daki 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İftar sonrası konuşan Akar, "Bu toprakların bizlere vatan olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz, tüm başarılarımızdaki aslan payına sahiptir. Onların hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur." dedi.

Akar, teröristlerin arkasında kim olursa olsun, onlara silah, helikopter, mühimmat veya para desteği sağlayanların da hedeflerinde olduğunu vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke güvenliği ve vatandaşların huzuru için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı, şehit ailelerini "baş tacı" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin hür ve bağımsız yaşaması için bu mücadelenin şart olduğunu ifade etti.

Kaynak:AA