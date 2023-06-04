Oyların DOĞRU sayılması konusunda

Hepimiz fevkalade hassasız…

Olmalıyız…

Bu, demokrasi REFLEKSİDİR…

Ancak sosyal medya, son günlerde,

Seçime hile karıştığına dair

Yıkılıyor…

Kimi sandıklarda

YANLIŞ sayım yapıldığına dair

Şüpheler var…

Bu doğru olabilir(!)

Ancak asıl dikkat

Edilmesi gereken,

Söz konusu yanlışlıkların

Sistematik yani ORGANİZE

Olup olmadığıdır…

Buna dair somut bir veri

Kesinlikle yok…

Oylar elle sayıldığı müddetçe de

Bu şüpheler olacaktır…

Oysa seçim DİJİTAL ortamda

Yani ELEKTRONİK OYLAMA şeklinde

INTERNET üzerinden yapılsa,

Bu iddiaların hiçbiri olmaz ve ayrıca

Katlanılan zahmet ve yorgunluk da

En az düzeyde olurdu…

Peki, eski seçimlerde

Bu tür hatalar olmuyor muydu?

Büyük olasılıkla oluyordu(!)

Ancak gün ışığına çıkmıyor,

Gözden kaçıyor,

Farkına varılmıyordu…

MANTIK böyle söylüyor…

O halde günümüzde

Farklı olan ne?

İLETİŞİM ve ulaşım imkanlarının

Çok gelişmiş olmasından

Başka bir fark yok(!)

Bu suretle, SANDIKLI seçimde,

Ne önlem alınırsa alınsın,

Bazı hataların olabileceği

Kesinlikle gün ışığına çıktı…

İddialı biçimde söylenebilir ki

Bu son seçim, tüm eksiklere karşın,

Bu anlamda,

Gerçeğe en yakın biçimde

Sayım sonucu alınmış seçimdir…

O halde bu son seçimin

Birincil galibi TEKNOLOJİDİR…

Politika ikinci sıradadır…

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