Oyların DOĞRU sayılması konusunda
Hepimiz fevkalade hassasız…
Olmalıyız…
Bu, demokrasi REFLEKSİDİR…
Ancak sosyal medya, son günlerde,
Seçime hile karıştığına dair
Yıkılıyor…
Kimi sandıklarda
YANLIŞ sayım yapıldığına dair
Şüpheler var…
Bu doğru olabilir(!)
Ancak asıl dikkat
Edilmesi gereken,
Söz konusu yanlışlıkların
Sistematik yani ORGANİZE
Olup olmadığıdır…
Buna dair somut bir veri
Kesinlikle yok…
Oylar elle sayıldığı müddetçe de
Bu şüpheler olacaktır…
Oysa seçim DİJİTAL ortamda
Yani ELEKTRONİK OYLAMA şeklinde
INTERNET üzerinden yapılsa,
Bu iddiaların hiçbiri olmaz ve ayrıca
Katlanılan zahmet ve yorgunluk da
En az düzeyde olurdu…
Peki, eski seçimlerde
Bu tür hatalar olmuyor muydu?
Büyük olasılıkla oluyordu(!)
Ancak gün ışığına çıkmıyor,
Gözden kaçıyor,
Farkına varılmıyordu…
MANTIK böyle söylüyor…
O halde günümüzde
Farklı olan ne?
İLETİŞİM ve ulaşım imkanlarının
Çok gelişmiş olmasından
Başka bir fark yok(!)
Bu suretle, SANDIKLI seçimde,
Ne önlem alınırsa alınsın,
Bazı hataların olabileceği
Kesinlikle gün ışığına çıktı…
İddialı biçimde söylenebilir ki
Bu son seçim, tüm eksiklere karşın,
Bu anlamda,
Gerçeğe en yakın biçimde
Sayım sonucu alınmış seçimdir…
O halde bu son seçimin
Birincil galibi TEKNOLOJİDİR…
Politika ikinci sıradadır…
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