Haftanın son işlem gününe girilse de gündem yoğunluğu hız kesmiyor. Günün en dikkat çeken konu başlığını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in banka yöneticileriyle gerçekleştirmesi beklenen toplantı oluşturuyor. Makroekonomik politikaların ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda değişebileceğine dair beklentilerin varlığını koruması risk iştahını desteklerken toplantı günün ana konu başlıkları arasında yer alıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ise bugün piyasaların kapanmasının ardından Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair bir güncelleme yapması bekleniyor. Makroekonomik veri tarafında TCMB Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak. Ankette özellikle enflasyon beklentileri yakından takip edilirken bir önceki ankette 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %29,84 seviyesinde bulunuyordu. Ankette ayrıca gelecek haftaki TCMB PPK toplantısı öncesinde politika faizine ilişkin tahminler de dikkatle izlenecektir. Euro Bölgesi’nde ise ECB toplantısının ardından bugün TÜFE rakamını takip edeceğiz. Ancak nihai nitelikteki veride değişiklik beklenmiyor (%6,1).

Fed toplantısının ardından dün ECB toplantısı ön plandaydı. ECB piyasa beklentisine paralel olarak mevduat faizini %3,25’ten %3,50’ye, ana refinansman faizini %3,75’ten %4,00’e, marjinal borç verme faizini ise %4,00’ten %4,25’e yükseltti. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada gelecek kararlarda faizlerin yeterli şekilde kısıtlayıcı seviyelerde olmasının sağlanacağını belirtti. Böylece faiz artırımlarının devam edebileceğinin sinyali verilmiş oldu. Diğer taraftan enflasyon için 2023 tahmininin %5,3’ten %5,4’e 2024 tahmininin %2,9’dan %3,0’e, 2025 tahmininin %2,1’den %2,2’ye yükseltilmesi de daha yüksek politika faizine kapı açar nitelikte.

TL: USD/TL hafif yukarı yönlü denemeler yapsa da günü 23,70 seviyesinin altında noktaladı. EUR/TL’de ise özellikle ECB toplantısının ardından yukarı yönlü eğilimin güç kazandığını ve 25,85’in üzerinin test edildiğini gördük. TL’nin daha net bir yön tayin etmek için gelecek haftaki PPK toplantısını beklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasaların kapanmasının ardından Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair bir güncelleme yapması bekleniyor. Mevcut durumda Türkiye'nin kredi notunu B3 görünümünü ise durağan seviyesinde bulunurken notta ve görünümde değişiklik öngörülmüyor.

Borsa İstanbul: Bankacılık sektörü öncülüğünde bir kez daha güçlü bir görünüm sergileyen BIST-100 endeksi günü %2,5 oranında yükselişle noktalamayı başardı. Ancak endeksin risklere işaret eden bölgeden henüz tam anlamıyla sıyrılamadığını görüyoruz. Öyle ki teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 5500 seviyesi henüz geride bırakılmış değil. Bugün söz konusu seviyenin aşılması hem momentum kazanılması hem de teknik görünümün iyileşmesi adına önem taşıyor. Mehmet Şimşek’in banka yöneticileriyle gerçekleştirmesi beklenen toplantı ise dünkü güçlü performansın ardından bankaların bir kez daha odak noktasında yer almasını sağlayabilir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6280.75 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6237, 6187, 6143 ve 6093 destek olarak izlenebilir. 6325, 6375, 6419 ve 6470 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 23.7426 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 23.5765, 23.3865, 23.2205 ve 23.0305 destek olarak izlenebilir. 23.9090, 24.0985, 24.2650 ve 24.4550 ise direnç noktalarını oluşturuyor.