Bu durum açık olan piyasalarda işlem hacimlerinin göreceli olarak düşük seyretmesine ve varlık fiyatlarının bant aralığına sıkışarak önemli bir değişim göstermemesine yol açabilir. Dolayısıyla yurt içi piyasaların hafta başından bu yana olduğu gibi değer kazanmaya gayret edeceğini düşünsek de günün sonunda fiyatlarda ciddi bir değişim göremeyebiliriz. Kaldı ki tatil Avrupa’da birçok yerde Pazartesi günü de süreceği için gelecek haftaya başlarken de etkilerini hissetmeye devam edeceğiz.

Sakin günün en önemli konu başlığını ise ABD Mart ayı istihdam rakamları oluşturuyor. Ortalama piyasa beklentisi önceki ay 311 bin kişi artış gösteren tarım dışı istihdamın bu kez 235 bin kişi artacağı yönünde. İşsizlik oranında ise %3,6 ile değişim beklenmiyor.

TL: Bugün küresel piyasaların önemli bir kısmının kapalı olmasının TL üzerinde de etkili olmasını ve kurda göreceli olarak daha sakin bir seyir yaşanmasını bekliyoruz. Her ne kadar ABD’de açıklanacak olan istihdam rakamları hareketlilik yaratma potansiyeli taşısa da tatil nedeniyle verinin muhtemel etkisinin önceki aylara kıyasla sınırlı kalabileceğini tahmin ediyoruz. Benzer şekilde gerek yurt dışı piyasaların önemli bir kısmının kapalı olması gerekse TL’nin değerinde belirgin bir değişim beklemememiz nedeniyle tahvil faizlerinin de sakin bir performans ortaya koymasını bekliyoruz.

Borsa İstanbul: Yurt dışında birçok piyasanın kapalı olması nedeniyle Borsa İstanbul bugün daha çok yurtiçi dinamikler ile yön bulmaya çalışacaktır. Yukarı yönlü denemelerin sürmesi olası olmakla birlikte hisse senetlerinin görünümünde genel hatlarıyla anlamlı bir değişim göremeyebiliriz. Teknik olarak ise BIST-100 endeksinin 5000 puanın üzerinde kapanış yapması gelecek hafta öncesinde pozitif bir sinyal verecektir. Dolayısıyla bu seviyenin aşılıp aşılamayacağını yakından takip edeceğiz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5504.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5466, 5422, 5384 ve 5340 destek olarak izlenebilir. 5544, 5588, 5626 ve 5670 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.8422 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.8225, 19.7825, 19.743 ve 19.6635 destek olarak izlenebilir. 19.862, 19.9015, 19.9415 ve 20.021 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ