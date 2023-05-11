Yurt içi ve yurt dışından birçok teknoloji ile güvenlik firmalarının ürünlerinin sergilendiği fuarda yapılan açıklamalarda “güvenliğin güvenliği” vurgusu yapıldı. Hem konferanslar hem de ilk kez sergilenen ürünler; elektronik güvenlik cihazlarından insansız araç ve robotlara kadar son derece teknolojik sistemlere sahip ürünler, afetlerde ileri teknoloji ürünleri vb pek çok yenilik büyük ilgi görüyor…

Fuar açılışına; MOBİSAD Başkanı (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği) Mustafa Kemal Turnacı, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, CEO & SASAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Coşkun, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Bahadır Topal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercüment Büyükşener, Marmara Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve kamu kurumlarından üst düzey katılım gerçekleşti.

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, CEO & SASAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Coşkun ürün kullanımında digital ikiz, bakım ve onarım faaliyetlerinde digital ikiz ve sürdürülebilirlik konularında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercüment Büyükşener, gerçekliğin sorgulandığı neyin gerçek neyin yapay olduğunu ayırt edemeyeceğimiz bir sürece doğru ilerlediğimizin altını çizerken, devletler ve toplumların yapay zeka ile olan ilişkisinin anlaşılmaya çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DÜNYADAKİ GIDA İHTİYACININ KARŞILANMASI NOKTASINDA “TAHIL KORİDORU BÜYÜK BİR NİMET OLDU “

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Bahadır Topal: “İklim değişikliği tarımsal üretimden su tüketimine varana kadar pek çok etkiye sebep oluyor. İklim değişikliğinin ilerlediği noktada Mezopotamya çölleşmeye doğru gidecek. Rusya ve Ukrayna’nın ihracatı dünyada ticareti yapılan toplam kalorinin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturuyor. İki ülke yüzde 34, 1 ile buğday, yüzde 26,8 ile arpa, yüzde 23,9 ile ayçiçeği ve yüzde 17,4 ile mısır başta olmak üzere birçok önemli tahıl ve yağlı tohum için ilk beş küresel ihracatçı arasında yer alıyor. Savaşın dünyadaki gıda arzına etkisi bu oranda oldu. Covid ve Rusya-Ukrayna savaşı aynı oranda etki yarattı gıda sektöründe” açıklamasında bulundu.

DEPREMDE DİGİTALLEŞMENİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA YAŞADIK

MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı: “ Mobil iletişim sektörünü temsilen aranızdayım. Mobilite artık günümüzde savunma sanayiinden sağlığa ve ulaşıma birçok sektöre hizmet veriyor. Bir sonuca gidebilmek için haberleşmenin önemi ortada. Bugün gündemimiz afet dönemindeki iletişimi vurgulamak. Mobil iletişim sektörünü değerlendirecek olursak bir toplumun gelişmesindeki en önemli etken dijitalleşme olarak karşımıza çıkıyor. Dijitalleşmemin ürünü ise mobil iletişim araçlarıdır. Mobil iletişimin hayati öneme de sahip olduğunu hepimiz yaşadık. Bizim bağlantıda oluşan sorunları değil bu sorunları önlemede nasıl uygulamalar geliştirmemiz gerektiğini konuşmamız gerekiyor” dedi.

SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ HACMİ 15 MİLYON DOLAR

Marmara Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram: “Teknoloji ile birlikte fuarımız da kabuk değiştirdi, sizlere her yıl yeni gelişmeleri sunuyoruz. Artık geldiğimiz noktada güvenliğin güvenliğini konuşuyoruz. Isaf Exclusive’de fuarı gezerken güvenlik ve ülke güvenliğine ilişkin ürünleri göreceksiniz. Biz teknolojiye dair güvenlikle ilgili her veriyi takip ediyoruz. Markalarımızın global markalara yaptığı katkıları biliyoruz. Dünyadaki know-howların argeleri bizden çıkıyor. Bu çok önemli. Ülke verilerine baktığımızda büyümenin en çok Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Dünyada bu sektörün hacmi 15 milyon dolar. Bu büyüme Türkiye’de yüzde yüzlük bir büyümeye ulaştığını gösteriyor. Savunma Sanayi çok gelişiyor. Sanayideki büyümenin güvenlik sektörüne çok yansıyacağını düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki herkesin verim alacağı bir fuar ve konferans olur” açıklamasında bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ