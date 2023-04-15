Yoğun bilgi kirliliğine karşın Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan; bu yararlı bakterilerin vücut için oynadığı rolü, hangi gıdaların tüketilmesi gerektiği ve takviyeleri alırken önem taşıyan noktaların neler olduğu gibi önemli bilgileri paylaştı.

Kalın bağırsak, sağlık için gerekli olan mikrobiyom adlı 100 trilyon “iyi” bakteri içeriyor. Bu faydalı bakteriler, sağlıklı bağırsak fonksiyonunun korunmasına yardımcı olurken benzer inflamatuar bağırsak hastalıklarının iyileşmesine de destek olabiliyor. Araştırmalar; mikrobiyomun kilo ve ruh halini düzenlemede dahi rol oynayabileceğini gösteriyor.

Hangi besinler probiyotik bakteriler açısından zengin?

Her birey hayata kendi benzersiz mikrobiyomuyla başlıyor. Bu faydalı bakterilere de yenilen yiyecekler ve takviyeler aracılığıyla yeni, iyi veya kötü bakteriler ekleniyor. En iyi probiyotik kaynaklarının başında yoğurt, peynir ve kefir geliyor. Bu besinlerin yanında; ev yapımı turşular, kombucha gibi fermente gıdalar da iyi probiyotik kaynakları. En çok bilinen prebiyotikler ise; muz, elma, çilek, yaban mersini, enginar, kuşkonmaz, tam buğday, arpa, keten tohumu, badem, ceviz ve yer elması.

Probiyotik takviyeleri alırken nelere dikkat edilmeli?

Piyasada besinler dışında alınabilecek pek çok probiyotik takviyesi mevcut. Bu da hangi takviyenin alınması gerektiği, sağlık için daha fazla önem taşıdığına dair kafa karışıklığına neden oluyor.

Emel Terzioğlu Arslan’a göre takviye alırken dikkat edilmesi gereken noktalar:

Yeterli miktarda alındığında organizmaya fayda sağlamalı. Özellikle Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri yeterli alınırsa organizmaya fayda sağlar.

Canlı mikroorganizmalar olmalı ve minimum 1 milyar canlı mikroorganizma içermeli.

Sinerjik etki gösteren bakteriler bir arada olmalı.

Sindirim koşullarına dirençli olmalı.

Bunlara rağmen her probiyotik her sağlık problemine iyi gelecek diye bir durumun söz konusu olmadığı da unutulmamalı. Hangi sağlık probleminde hangi probiyotiğin kullanılması gerektiği konusunda bir uzmandan destek alınarak yol izlemek en doğrusu.

Vücudun faydalı bağırsak bakterileri üretmesine yardımcı olunabileceğinin altını çizen Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, “Diyetinize bol miktarda çözünmez lif açısından zengin yiyecekler ekleyin. Yulaf ezmesi ve tam tahıllı ekmek gibi tam tahıllı ürünlerin yanı sıra kuşkonmaz, pırasa, soğan, sarımsak ve tatlı patates gibi sebzeleri de diyetinize ekleyebilirsiniz. Fasulye, mercimek ve bezelye de iyi kaynaklardır. Buna karşılık şeker, ve doymuş yağ içeriği yüksek olan gıdalar ile işlenmiş gıdaları sınırlayın.” tavsiyelerinde bulunuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ