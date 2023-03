Son dönemin en çok yankı uyandıran dizisi ‘The Last Of Us’ sezon finalinin ardından tüm bölümleriyle Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de izleyiciler ile buluşuyor. Craig Mazin ve Neil Druckmann tarafından yazılan, başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey paylaştığı dizinin ABD’deki izlenme oranları açıklandı.

ABD’de büyük bir rekabetin yaşandığı pazar akşamları yayına giren dizinin sezon finali açıklanan ilk verilere göre 8.2 milyon kişi tarafından izlendi. Dizinin ilk altı bölümü ortalama olarak 30.4 milyon kişi tarafından izlenirken ilk bölüm izlenme sayısı yalnızca ABD’de 40 milyon kişiye ulaştı. ‘The Last Of Us’ ayrıca HBO Max’in Avrupa ve Latin Amerika’da en çok izlenen dizisi haline geldi.

Sezon finali, ilk bölümüne göre %75 artış oranıyla izlenen dizi eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar alıyor ve uluslararası rekorlara imza atıyor. ‘The Last Of Us’ın izlenme oranları Türkiye’de de globaldeki başarısıyla benzerlik gösteriyor. Dizi BluTV’nin 2023 yılı içerisindeki en çok izlenen içeriği oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi